Swift Sport Final Edition, un prezzo mai visto. Infatti, qui non la vedrai

Un'edizione speciale per chiudere (probabilmente) la storia di un modello leggendario. Suzuki Swift Sport così come l'abbiamo conosciuta (generazione ZC33S), ovvero con il suo 1.4 turbo da 140 CV, ottiene la sua brava Final Edition. Sì, ma solo in Giappone. Non ci sono conferme ufficiali, ma è più che plausibile che sarà l'ultimissima versione prodotta. In Europa, Italia inclusa, Swift Sport perse abbrivio già nel lontano 2020: l'introduzione della tecnologia ibrida portò contestualmente a un aumento di peso e a un calo della potenza (qui ve la raccontiamo nel dettaglio). Quindi come è fatta la Final Edition per il Sol levante?

Swift Sport Final Edition, cerchi da 17'' ma non solo

ELEMENTI DI DESIGN Swift Sport Final Edition non cambia nelle forme, ma si distingue dal modello standard per la griglia nera lucida, per i cerchi in lega da 17'' con finitura nera, per le pinze dei freni rosse, per l'emblema ''Sport'' rosso e nero sul portellone posteriore e per le decalcomanie realizzate ad hoc sui montanti C. Dentro l'abitacolo campeggiano inserti in alluminio su cruscotto, portiere e tunnel centrale. Ci sono poi cuciture rosso a contrasto, pedaliera in alluminio e sedili sportivi. Per chi non si accontenta, c'è anche una gamma di accessori a pagamento, che comprende elementi aerodinamici, decalcomanie extra, guarnizioni fari e così via.

CHE PREZZO! Il motore resta invariato, ossia sempre il 1.4 turbo da 140 CV e 230 Nm, abbinato alla trazione anteriore e al cambio manuale a sei marce (o automatico, se si preferisce). Così come non cambia il peso (record), sempre di 970 kg, complice il fatto che questa versione non è elettrificata. La Final Edition entra in produzione dalla primavera del 2025 (quando cesserà la produzione della Swift Sport standard) fino alla fine dell'anno ad un prezzo in Giappone (senti un po' qui) equivalente ai nostri 15.000 euro circa (15.600 euro per il cambio automatico). Insomma, tanta sana invidia...

Sì, avete letto bene: 15.000 euro...

Pubblicato da Francesco Irace, 19/12/2024