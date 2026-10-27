4 SUV elettrici in una prova di autonomia diversa dal solito. Chi vince tra BMW, Tesla, Lexus e Rivian?

Le autonomie dichiarate dai costruttori nascono da cicli di omologazione (il WLTP in Europa e l’EPA negli Stati Uniti) che mescolano dati in città, strade extraurbane e tratti veloci. Dicono poco su cosa succede in autostrada, dove velocità costante e resistenza aerodinamica pesano di più sui consumi. Per misurarlo Out of Spec Testing, canale statunitense specializzato in prove sulle auto elettriche, ha messo a confronto quattro SUV di fascia alta con un metodo diverso dal solito. Le auto non vengono guidate fino a quando la batteria si esaurisce, ma a velocità fissa finché non riescono più a mantenerla. In prova c’erano la BMW iX3, la Tesla Model Y L a sei posti, la Rivian R2 Performance e la Lexus RZ 450e. Il risultato premia nettamente una di loro, ma non per la ragione che ci si aspetterebbe.

Come si è svolta la prova

I quattro SUV sono partite con la batteria carica al 100% e già in temperatura, con le pressioni delle gomme consigliate dal costruttore e il climatizzatore acceso. Hanno percorso lo stesso giro sulla U.S. Route 64 in North Carolina a 113 km/h costanti. La prova finiva quando l’auto non riusciva più a mantenere quella velocità, quindi nessuna è stata guidata fino allo spegnimento. Nessuna delle quattro montava i cerchi più favorevoli all’autonomia. La iX3 aveva i cerchi opzionali da 21”, che riducono l’autonomia dichiarata nel ciclo americano EPA da 698 a 642 km. La Model Y L aveva i cerchi da 20” e un’autonomia EPA di 534 km. La R2 montava i cerchi da 20” con gomme all-terrain molto tassellate, per un’autonomia EPA di 494 km, 37 km in meno rispetto alla versione con cerchi da 21 e gomme stradali. La Lexus, sempre con cerchi da 20”, ha un’autonomia EPA di 414 km.

Vince la batteria più grande

La differenza principale sta nelle batterie. Secondo i tester la iX3 americana ha circa 112 kWh utilizzabili, più dei 108,7 kWh della versione europea. La Rivian ne ha circa 88 e la Tesla tra 84 e 85, mentre per la Lexus la capacità dichiarata di 77 kWh non è direttamente confrontabile, perché in prova l’auto ha usato poco meno di 70 kWh. La prima a fermarsi è stata la Lexus. Era già a metà carica dopo 161 km e ha smesso di tenere i 113 km/h a 304 km. La Rivian ha resistito fino a circa 343 km, consumando 86,8 kWh, cioè oltre 25 kWh/100 km. Sulla R2 hanno pesato il fresco e le gomme all-terrain, perché in una prova precedente, con temperature più alte e gomme stradali, aveva superato i 400 km.

La Tesla consuma meno di tutte

La sorpresa è la Model Y L. Nonostante la batteria più piccola della BMW e la terza fila di sedili, ha percorso 460 km usando 81,1 kWh, con un consumo di circa 17,6 kWh/100 km. È il dato migliore della prova, circa il 15% in meno della BMW. La iX3 era ancora al 42% dopo 309 km. Ha toccato lo zero a circa 536 km e ha continuato fino a 547 km prima di non riuscire più a mantenere la velocità. Ha usato 112,7 kWh, con un consumo di circa 20,6 kWh/100 km. Il distacco è stato del 60% sulla Rivian e del 19% sulla Tesla. La iX3 era l’unica delle quattro con architettura a 800 V. A batteria scarica ha accettato subito 122 kW dal caricatore mobile usato per il test, in pratica tutta la potenza disponibile, mentre la Tesla è partita molto più lentamente. Non era una vera prova di ricarica, ma il vantaggio della BMW non si ferma all’autonomia.

FONTE: InsideEVs

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