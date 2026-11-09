Subaru lavora a un nuovo motore boxer: l’obiettivo è un rendimento termico del 50%

In Europa il motore boxer di Subaru sembra avere i giorni contati. O forse no? A metà ottobre il distributore tedesco del marchio ha annunciato che entro la fine del 2027 non saranno più vendute auto nuove con motore termico e che dal 2028 la gamma europea sarà soltanto elettrica. Dal Giappone non è arrivata una conferma ufficiale, e qualche indizio va in un’altra direzione. Pochi giorni fa al Nürburgring è stata fotografata una Impreza berlina camuffata con quattro terminali di scarico. Negli altri mercati, intanto, i motori boxer hanno ancora un futuro, e piuttosto ambizioso. Secondo la testata giapponese Motor-Fan, Subaru sta sviluppando una nuova generazione di boxer con un obiettivo preciso, un rendimento termico del 50%. Detto in parole semplici, significa trasformare in lavoro utile metà dell’energia contenuta nella benzina. Oggi i migliori motori a benzina di serie si fermano intorno al 40%, un valore che Subaru dichiara già per il 1.8 turbo CB18 della Levorg. Negli ultimi mesi alcuni costruttori cinesi si sono spinti oltre, con dati dichiarati del 45,5% per Dongfeng e del 48% per Chery. Il 50% sarebbe ancora più performante.

Il limite della forma

Per un boxer il traguardo è ancora più difficile da raggiungere. La sua architettura, con i cilindri disposti orizzontalmente uno di fronte all’altro, lo rende largo per natura. Ogni millimetro di corsa in più allarga il motore, che a un certo punto non entra più nel vano. Allungare la corsa dei pistoni, una delle strade classiche per migliorare il rendimento, è quindi quasi impraticabile. Gli ingegneri giapponesi hanno scelto di lavorare sulla combustione stessa. Il motore su cui starebbe lavorando Subaru usa condotti di aspirazione più rettilinei e più stretti, che aumentano la velocità dell’aria e producono una miscela aria-benzina più omogenea. Le perdite di pressione causate dai condotti più stretti vengono compensate dal turbocompressore. Le analisi tridimensionali della combustione servono invece a prevedere meglio la detonazione e a controllare la propagazione della fiamma. Sul tavolo ci sono anche altre soluzioni. Subaru sta valutando il turbo a geometria variabile, il ciclo Miller e la combustione a precamera, una tecnologia nata nelle competizioni e già portata su strada da alcuni costruttori.

Una questione di identità

Per Subaru non si tratta soltanto di efficienza. Da decenni il marchio giapponese identifica la propria tecnica con due elementi, il boxer e la trazione integrale. Rinunciare al primo significherebbe perdere metà della propria identità, e la scelta di investire su una nuova generazione dice molto su quanto conti per la Casa. Restano aperte le questioni principali. Non sappiamo se l’obiettivo del 50% sarà davvero raggiunto né quando il nuovo motore entrerà in produzione ed, eventualmente, per quali modelli.

FONTE: Auto Motor und Sport

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