Subaru festeggia 25 anni di WRX e 15 di BRZ con due serie super limitate

Subaru celebra due anniversari importanti per le sue sportive. E lo fa negli Stati Uniti con due serie speciali destinate a diventare piuttosto rare. Al Boxerfest 2026 di York, in Pennsylvania, il marchio giapponese ha svelato le WRX GD25 e BRZ ZC15, entrambe basate sui modelli 2027 e prodotte rispettivamente in 350 e 300 esemplari. I nomi richiamano i codici telaio delle prime generazioni arrivate sul mercato americano, mentre i numeri indicano gli anni trascorsi dal debutto. Le due versioni puntano su dotazioni specifiche, finiture dedicate e, in entrambi i casi, sul cambio manuale.

Subaru WRX GD25 e BRZ ZC15 2027

Subaru WRX GD25

La WRX GD25 sarà prodotta in 350 esemplari, tutti in World Rally Blue, con cerchi in lega da 19” verniciati in oro e freni Brembo maggiorati, pinze dello stesso colore e pneumatici Bridgestone Potenza S007. Il dettaglio più vistoso è l’alettone posteriore in carbonio a collo di cigno, firmato Subaru Tecnica International. Sotto il cofano c’è una barra duomi flessibile, mentre l’assetto prevede molle più rigide e una taratura degli ammortizzatori rivista. Non cambia la meccanica con il motore 2.4 turbo boxer che eroga 271 hp (circa 275 CV) e la trazione integrale simmetrica. Il cambio è un manuale a sei marce con leva corta STI. Dentro ci sono sedili Recaro con inserti in Ultrasuede nero e cuciture rosse, oltre al pomello STI. L’arrivo è previsto per l’estate del 2027.

La BRZ ZC15 sarà invece limitata a 300 esemplari e arriverà a inizio 2027. Non è la prima serie celebrativa della coupé giapponese: per il decennale, nel 2022, c’era stata la BRZ 10th Anniversary, in 200 esemplari destinati solo al Giappone. Ha una tinta esclusiva, il bianco Ceramic White, abbinato a cerchi in bronzo opaco, pinze Brembo rosse e adesivi color bronzo vicino ai sottoporta. L’accostamento cromatico riprende quello della BRZ tS del 2020. Completano l’estetica uno spoiler nero sul bagagliaio e una barra a V flessibile sotto il cofano. Il motore è il 2.4 aspirato boxer da 228 hp (circa 231 CV) abbinato solo al manuale a sei marce e alla trazione posteriore. L’abitacolo ha rivestimenti in pelle nera con inserti rosso Bordeaux, esclusivi di questa versione, una targhetta ZC15 e la leva corta STI in alluminio e pelle.

William Stokes, Car Line Planning Manager di Subaru of America, ha spiegato che le due versioni commemorano l’eredità sportiva dei modelli. Ha definito la WRX un omaggio alla berlina da rally con un pedigree da sportiva, mentre della BRZ ha sottolineato la trazione posteriore, tratto distintivo della coupé accessibile. Le prenotazioni partiranno nel corso dell’anno.

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