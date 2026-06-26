Subaru deposita il marchio Impreza TX per una hatchback sportiva dalle ambizioni difficili da mantenere

All’inizio di giugno Subaru ha depositato all'USPTO (l'ufficio statunitense per brevetti e marchi) una richiesta di registrazione per la denominazione “IMPREZA TX”. Nonostante la registrazione permetta a Subaru di riservarsi il diritto di usare il nome ma non ne garantisce ancora l'impiego su un modello di produzione, la tempistica è tutt'altro che casuale.

Come avevamo già raccontato, Subaru ha annunciato lo sviluppo di tre nuovi modelli con cambio manuale entro il 2027. Questi tre modelli sono la nuova WRX con cambio TY85, la variante più estrema della BRZ e una hatchback a cinque porte inedita. Quest'ultima è stata descritta dal CTO Tetsuro Fujinuki come una un'auto sportiva entry level pensata per gli appassionati con un approccio più attento ai costi. Tradotto: meno dotazioni superflue, più essenza. Questo modello inedito potrebbe essere la versione di produzione del concept Performance-B STI presentato al Japan Mobility Show 2025. Il deposito del marchio “Impreza TX” arriva tre settimane dopo quell'annuncio ed è ragionevole pensare che, appunto, non sia un caso.

Il significato della sigla TX e i precedenti Subaru

Il badge TX non è inedito nel lessico di Subaru. Nella logica storica del costruttore, la sigla XT indicava un abbinamento tra motore turbo (T) e trazione integrale (X), come nel caso del vecchio Outback XT. Invertire le lettere in TX potrebbe essere una variazione sul tema con un riferimento riconoscibile agli appassionati ma senza riprodurre esattamente una denominazione già usata.

Il concept Performance-B STI così come è stato presentato aveva caratteristiche (come i passaruota allargati, le presa d'aria sul cofano e l'alettone posteriore pronunciato) che rimandavano più a una vettura da pista adattata all’uso in strada che a un'utilitaria sportiva accessibile. Subaru ha indicato GR Corolla e Civic Type R come riferimento, due auto che nel loro segmento occupano la fascia alta.

Allo stesso tempo, il CTO Fujinuki ha descritto il modello come un'auto per appassionati costruita razionalizzando i costi, con dotazioni semplificate per restare accessibile. I due obiettivi, l'ambizione prestazionale del concept e la promessa di un prezzo contenuto, difficilmente possono esistere insieme. Questa tensione è uno di quegli elementi che sarà interessante monitorare per vedere se e come Subaru riuscirà a coniugarli.

FONTE: Autoblog

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 26/06/2026