Subaru UNCHARTED: le opinioni di chi ha provato il nuovo crossover

Di recente è tornato virale sui social un vecchio filmato in cui una Subaru Forester degli anni Novanta, strettamente di serie, superava di slancio la famigerata Test Hill in Michigan, lasciando letteralmente a bocca aperta i proprietari di fuoristrada specialistici e ben più preparati.

Il segreto di quell'efficacia risiedeva in gran parte nel baricentro basso garantito dal motore boxer e nell'efficienza della trazione integrale: due pilastri storici della Casa delle Pleiadi, affiancati negli anni da una suite di sicurezza attiva – il celebre pacchetto EyeSight – tra le più apprezzate sul mercato.

I tempi però cambiano, e l'elettrificazione si sta ritagliando uno spazio importante anche da noi. Oggi la gamma a zero emissioni del marchio si allarga e dà il benvenuto alla nuova Subaru UNCHARTED, una mossa che potrebbe spiazzare i puristi ma che, alla prova dei fatti, mette sul piatto argomenti solidi. Nel nostro video siamo andati a scoprire come se la cava quando l'asfalto finisce, chiedendo le impressioni a caldo di chi l'ha provata di persona.

Il test offroad della Subaru Uncharted

Fuoristrada alla spina: la sorpresa della trazione elettrica

La domanda sorge spontanea: la trazione elettrica funziona davvero quando si fa sul serio in off-road? La risposta è sì, e lo fa persino meglio del previsto. Chi ha avuto modo di metterla alla prova sul campo – come vi raccontiamo nel dettaglio nel video più in basso – è rimasto colpito soprattutto dalla gestione della coppia.

Nei passaggi più scivolosi, anche arrestando la marcia a metà salita, la Subaru UNCHARTED riesce a ripartire senza esitazione e soprattutto senza far slittare le ruote, trovando grip dove un'auto termica tradizionale richiederebbe molto più mestiere e il lavoro intensivo dei bloccaggi dei differenziali.

A facilitare la vita a bordo ci pensa l'elettronica di gestione. Attraverso un selettore a joystick puoi impostare la velocità desiderata e lasciare che la vettura gestisca autonomamente acceleratore e freno, sia in salita sia nelle discese più ripide. Tu devi solo pensare a indirizzare le ruote nel modo corretto.

A darti una mano nelle manovre più complicate o quando scollini senza vedere cosa c'è oltre il cofano ci pensa il sistema di telecamere, che proietta sullo schermo centrale la visuale del terreno immediatamente sotto l'auto. Una tecnologia che non si sostituisce a chi guida, ma che rende l'off-road alla portata di tutti, in totale sicurezza.

Subaru Uncharted, sedili anteriori

Vita a bordo: comfort da viaggio e finiture curate

Esteticamente la vettura si presenta con un look dinamico e piuttosto compatto: con i suoi 4,54 metri di lunghezza è la proposta più sportiva della gamma delle Pleiadi, non a caso scelta anche come safety car per il mondiale Superbike.

Salendo a bordo, l'abitacolo della nuova Subaru UNCHARTED accoglie con materiali di buona fattura. Le finiture sono curate, i rivestimenti in pelle sono piacevoli al tatto e la seduta è comoda, rendendola adatta non soltanto alle gite fuori porta ma anche ai lunghi trasferimenti autostradali.

La presenza della batteria alloggiata sotto il pavimento, oltre a irrigidire la scocca a tutto vantaggio della precisione di guida, mantiene il baricentro estremamente basso. Si ritrova così, sotto un'altra forma tecnologica, lo stesso feeling di stabilità che storicamente regalava il motore boxer.

Al volante della Subaru Uncharted

Versioni, motori e autonomia

La gamma della UNCHARTED si articola su diverse configurazioni di trazione e potenza, pensate per soddisfare esigenze differenti. La versione d'accesso ha la trazione anteriore, supera i 450 km di autonomia ed è mossa da un motore da 167 CV, che con la spinta immediata dell'elettrico già permette uno scatto brillante: da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi.

La variante Long Range da 224 CV trae vantaggio da una batteria di maggiore capacità per sfiorare i 600 km di percorrenza dichiarata.

La versione più specialistica e prestazionale della UNCHARTED, però, è quella con trazione integrale, che dispone di 343 CV complessivi erogati da due motori elettrici, copre lo 0-100 km/h in 5 secondi netti e garantisce circa 500 km di autonomia.

Per chi avesse bisogno di ancora più spazio per bagagli e attrezzature outdoor, la gamma elettrica di Subaru propone anche la sorella maggiore Solterra e la E-OUTBACK.

Tecnologia, prezzi e promozioni

La sicurezza attiva è affidata all'ultima evoluzione della suite Subaru, che offre una guida assistita di secondo livello e la frenata d'emergenza attiva anche in retromarcia.

Sul fronte della connettività, l'applicazione dedicata per smartphone permette di monitorare lo stato del veicolo in tempo reale e semplifica la ricarica pubblica, offrendo l'accesso tramite un'unica scheda o app a oltre 900.000 colonnine in tutta Europa, superando così il fastidio di dover gestire decine di abbonamenti diversi.

I prezzi della Subaru UNCHARTED partono da 39.900 euro per la versione d'ingresso a trazione anteriore e arrivano a 48.900 euro (la variante a trazione integrale AWD parte invece da 47.900 euro). Cifre interessanti che diventano ancora più competitive grazie alle promozioni di lancio: la Casa propone infatti uno sconto di 5.000 euro sulle versioni a due ruote motrici e di 4.500 euro su quelle a trazione integrale, applicabile direttamente sul prezzo di listino e senza l'obbligo di rottamazione o finanziamento.

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