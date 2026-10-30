L'addio al Boxer di Subaru? E allora che significano queste foto spia?

Una Subaru Impreza tre volumi con quattro scarichi è stata avvistata al Nurburgring. Ecco foto e ipotesi

Una Subaru Impreza tre volumi, con la coda camuffata, è stata sorpresa dai nostri fotografi al Nurburgring. Dettaglio importante: quattro bei tubi di scarico che fanno presagire un motore termico e alte prestazioni. La fantasia galoppa e subito c'è chi sogna il ritorno di una WRX STi, ma di che si tratta veramente? Come si inserisce nei piani della casa giapponese? Vediamo di capirci qualcosa...

Partiamo dall'addio al Boxer. Secondo un annuncio di metà ottobre, la Casa delle Pleiadi sarebbe intenzionata a commercializzare in Europa solo auto elettriche a partire dal 2028. Una notizia che ha creato un po' di trambusto tra gli affezionati del marchio, ma che seppur proveniente da fonte autorevole, non ha ancora i crismi dell'ufficialità. A dirlo non è stata infatti Subaru, ma il suo principale distributore tedesco Penske. Sicuro sicuro?

Magari l'addio ci sarà davvero e la Casa giapponese dimostrerà di non aver fatto tesoro delle esperienze altrui (ogni riferimento a Porsche è puramente casuale) e di non aver prestato ascolto ai movimenti che ancora interessano l'Unione Europea: in tema di Green Deal e di soluzioni alternative al full electric. Di certo, però, qualcuno sta ancora lavorando a delle Subaru che bevono benzina: in parte o in toto. Altrimenti non si spiegano quei quattro terminali di scarico.

Muletto su base Subaru Impreza fotografato al Nurburgring

Un'ipotesi buttata lì? Che Subaru stia testando i biocarburanti sui suoi motori, tanto per vedere se il cambio di dieta potrebbe funzionare. Oppure nuove soluzioni aerodinamiche per il posteriore. Strano però che la sperimentazione si tenga in Germania e non in Giappone: la cosa potrebbe essere coerente se riguardasse un modello, o una variante di esso, pensata specificamente per il mercato europeo.

Poi, chiaro, c'è chi preferisce pensare a una nuova STI in gestazione, ma con quale fondamento? Difficile dirlo. Se così fosse, si potrebbe pensare a una versione ibrida, anche se l'unico elemento concreto ufficialmente comunicato dal quartier generale in Giappone è lo spettacolare Performance-E STI Concept presentato al Japan Mobility Show 2025. Un concept a due volumi e, soprattutto, un concept elettrico.

In attesa di scoprire la verità, guarda le foto della gallery: l'elemento più concreto di tutti per dire che qualcosa si sta muovendo.

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