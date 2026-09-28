Prova Subaru E-Outback, il SUV elettrico che non teme l'off-road

Abbiamo provato la nuova Subaru E-Outback, SUV elettrico da 381 CV con trazione integrale, batteria da 74,7 kWh e fino a 523 km di autonomia

Subaru sta accelerando la sua strategia di elettrificazione, ampliando la gamma delle sue auto elettriche da affiancare a quella ''tradizionale''. Il tutto, proponendo sempre quell'esperienza di guida tipica delle sue vetture. Arriva adesso in Italia la settima generazione della Subaru Outback che rompe con il passato, dato che diventa 100% elettrica. Parte importante della strategia della Casa delle Pleiadi è quindi la nuova Subaru E-Outback, progetto frutto della collaborazione con Toyota.

Qui apriamo una parentesi. C'è chi pensa che la nuova E-Outback sia semplicemente una versione rimarchiata e leggermente rivista della Toyota bZ4x Touring. In realtà non è così. Il progetto che sta alla base delle due vetture è frutto di un lavoro congiunto. 100 tecnici Subaru sono andati fisicamente a lavorare in Toyota per sviluppare le vetture. Entrambe le case automobilistiche hanno quindi integrato le loro migliori tecnologie per dare vita a questi due modelli.

Il SUV elettrico misura 4.845 mm lunghezza x 1.860 mm larghezza x 1.675 mm altezza, con un passo di 2.850 mm. Le forme sono massicce, con un frontale caratterizzato dalla presenza al centro del logo Subaru illuminato. Nuova E-Outback non fa nulla per nascondere le sue dimensioni molto generose e non mancano richiami al mondo dell'off-road come le protezioni in plastica del frontale, dei passaruota e della parte bassa delle portiere. Per una maggiore praticità, troviamo anche le barre sul tetto.

Subaru E-Outback, 3/4 anteriore

Dietro troviamo una fascia luminosa a tutta larghezza e a seconda dell'allestimento, il SUV elettrico sfoggia cerchi da 18 o da 20 pollici. Per i bagagli, dietro, a disposizione ci sono 633 litri ma si può salire a 1.718 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori con frazionamento 60:40. Insomma, nessun problema nemmeno se si ha una moglie che si porta via mezza casa per un semplice weekend.

Il passo di quasi 2,9 metri garantisce all'interno dell'abitacolo una buona dose di spazio. Gli interni propongono uno stile moderno ma non eccessivamente minimalista. Salendo a bordo notiamo immediatamente il volante multifunzione dalle forme squadrate. Dietro ma in posizione rialzata per una migliore visibilità, c'è il quadro strumenti digitale da 7 pollici. Centralmente sulla plancia è invece collocato l'ampio display touch del sistema infotainment da 14 pollici.

Subaru E-Outback, vista laterale

Non possono mancare i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Sul tunnel centrale vediamo due pad per la ricarica wireless degli smartphone, oltre al selettore circolare della trasmissione e ai pulsanti delle tre modalità di guida: Normal Mode per l’utilizzo quotidiano, Eco Mode per ottimizzare i consumi e Power Mode per una risposta più pronta e dinamica. C'è anche il pulsante per l'X-Mode che permette al SUV di sfruttare a meglio la trazione integrale per affrontare anche le strade più difficili.

Lo spazio dentro è davvero abbondante. Mettendomi alla guida, sono alto più di 180 cm, non ho assolutamente problemi a trovare la giusta posizione. Molto particolare il volante dalla forma squadrata che si impugna molto bene. Può sembrare eccessivamente ricco di pulsanti ma i comandi sono ben distribuiti e intuitivi da utilizzare. Ben posizionato il quadro strumenti. Così in alto è ben leggibile sempre e il volante non interferisce con la lettura delle informazioni.

Subaru E-Outback, plancia

Nulla da dire sull'infotainment, lo schermo molto grande garantisce una perfetta visibilità. Molto comodi i due mini selettori circolari per la regolazione della temperatura del climatizzatore. In un'epoca del ''tutto touch'' sono davvero utili e soprattutto intuitivi da utilizzare senza doversi distrarre alla guida.

Chi siede dietro ha moltissimo spazio. Nessun problema per testa e gambe, nemmeno se si è alti come me. Insomma, ogni cm dell'abitacolo è stato sfruttato al massimo per poter offrire il massimo comfort a tutti gli occupanti. I rivestimenti offrono un mix di superfici morbide e di plastica dura comunque ben assemblata come tradizione delle case automobilsitiche giapponesi.

Subaru E-Outback, posti posteriori

Subaru E-Outback poggia sulla piattaforma e-Subaru Global Platform e può contare su di un powertrain dotato di due motori elettrici. In questo modo è possibile disporre della trazione integrale che da sempre caratterizza i modelli della Casa delle Pleiadi. Il SUV offre una potenza di sistema pari a 280 kW (381 CV). Lato prestazioni, la velocità massima raggiunge i 180 km/h, mentre per accelerare da 0 a 100 km/h servono 4,5 secondi. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 74,7 kWh che permette un'autonomia WLTP fino a 523 km.

Subaru E-Outback, bagagliaio

In corrente alternata si rifornisce fino a 22 kW, mentre in corrente continua dalle colonnine HPC si può raggiungere una potenza di 150 kW, passando dal 10 all’80% in circa 28 minuti. I 5 livelli di frenata rigenerativa (c'è la guida one pedal) possono essere regolati facilmente in base alla situazione di guida attraverso i paddle dietro al volante.

Come dicevamo, Subaru è sinonimo da sempre di trazione integrale. Il SUV offre quindi l'X-Mode con Grip Control. Selezionando la modalità più adatta tra Snow/Dirt e Deep Snow/Mud, il sistema ottimizza la motricità per offrire maggiore controllo e sicurezza. Il Grip Control mantiene poi una velocità costante nella guida su fondi sconnessi, con forti irregolarità o superfici scivolose. Per affrontare al meglio i tratti stradali più difficili, il SUV può contare su di un'altezza da terra di 211 mm. Angolo d'attacco di 17,6 gradi, uscita di 20,2 gradi e dosso di 18,2 gradi.

Dove ci ha portato Subaru a provare la nuova E-Outback? La risposta è facile da indovinare. Abbiamo provato a lungo il SUV elettrico in off-road affrontando tratti sterrati e pietraie delle prealpi trevigiane. Stradine molto strette e impervie dove o puoi contare su di una trazione integrale efficiente o c'è rischio di bloccarsi. L'obiettivo era quello di dimostrare che anche con una motorizzazione elettrica, la nuova E-Outback è sempre una vera Subaru.

E che il nuovo SUV elettrico non tema le strade bianche e i sassi è apparso evidente dopo pochi metri dall'entrata nel percorso off-road. Subaru nel progetto congiunto con Toyota ha portato, tra le altre cose, proprio la sua esperienza nel mondo delle 4x4 per mettere a punto una trasmissione efficace.

Subaru E-Outback, 3/4 posteriore

Lavoro che è stato svolto davvero molto bene. Nonostante le dimensioni importanti, nelle stradine che abbiamo percorso la nuova E-Outback si muoveva con un'agilità sorprendente. Trazione impeccabile e sospensioni tarate perfettamente per affrontare sassi e buche.

Se non fosse stato per il rischio di sollevare qualche sasso di troppo, che avrebbe potuto danneggiare la carrozzeria (e poi chi lo diceva a Subaru?), non sarebbe stato un problema tenere un'andatura ''allegra'' anche in queste condizioni.

Nulla da dire, è davvero una Subaru anche se sotto alla carrozzeria abbiamo due motori elettrici il cui funzionamento è stato messo a punto perfettamente per disporre di una vera trazione integrale.

Ovviamente poi abbiamo provato il SUV anche sulle statali per saggiare le sue qualità sulle normali strade. La nuova E-Outback nasce anche per offrire il massimo relax nei lunghi viaggi. Silenziosa, le sospensioni garantiscono un buon comfort di marcia. Si può guidare ''allegramente'' senza problemi, a patto di non esagerare troppo. Per chi pensa di utilizzare il SUV prettamente su strade tradizionali, è forse meglio optare per i cerchi da 20 pollici. Quelli da 18 pollici presenti sulla E-Outback della nostra prova, garantiscono invece il miglior compromesso se si vuole sfruttare il SUV anche in off-road.

Subaru E-Outback, posteriore

I 381 CV permettono poi di affrontare con sicurezza ogni genere di sorpasso. Basta premere con decisione sull'acceleratore e il SUV schizza in avanti permettendo prestazioni da sportiva. Insomma, un modello decisamente interessante con una doppia anima, quella di una vettura spaziosa e confortevole per i lunghi viaggi e quella da fuoristrada che non teme davvero quasi nulla.

Di seguito la scheda tecnica dell'esemplare in prova.

Motore elettrico Potenza 280 kW (381 CV) Peso 2.005 - 2.010 kg Velocità 180 km/h 0-100 km/h 4,5 secondi Ricarica 150 kW in DC e 22 kW in AC Autonomia 523 km WLTP Dimensioni 4.845 mm lunghezza x 1.860 mm larghezza x 1.675 mm altezza Passo di 2.850 mm Bagagliaio Da 633 litri fino a 1.178 litri Raggio di sterzata 5,6 metri Prezzi Da 53.900 euro

Subaru E-Outback parte dai 53.900 euro della versione 4E-xperience. Aggiungendo 3.000 euro si può acquistare la top di gamma 4E-xperience+. In questo momento, il SUV è in offerta a partire da 46.900 euro.

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