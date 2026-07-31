Sicurezza stradale, SUV e pick-up proteggono chi è a bordo ma mettono a rischio gli altri

Le auto moderne sono sempre più sicure, complice l’evoluzione (e l’adozione) dei sistemi di assistenza alla guida (gli ADAS). Eppure in termini di sicurezza esistono differenze importanti tra le varie tipologie di auto. Un nuovo report dell'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), l'ente di ricerca statunitense sulla sicurezza stradale, conferma che chi guida un'auto compatta corre più rischi, mentre chi guida un pick-up pesante mette a rischio gli altri.

I rischi per chi guida e per gli altri utenti della strada

Il modello con il tasso più alto in assoluto è la Kia Rio, con 170 decessi ogni milione di veicoli immatricolati l'anno, seguita dalla Nissan Versa con 164. «Anche le auto piccole più sicure non se la cavano bene negli scontri con pick-up di grandi dimensioni e SUV pesanti», ha dichiarato David Harkey, presidente IIHS. «Per le sportive e le muscle car, il problema sono i motori potenti e un marketing che attrae guidatori aggressivi: sono pericolose soprattutto per come vengono guidate». Il tasso medio di mortalità del conducente tra tutti i modelli è di 37 decessi ogni milione di veicoli immatricolati l'anno.

Per la seconda volta, l'IIHS ha calcolato anche il cosiddetto “other-driver death rate”, cioè il tasso di mortalità dei conducenti di altri veicoli coinvolti in un incidente con ciascun modello. Qui il quadro si ribalta: dieci dei venti modelli con il tasso più alto sono pick-up di grandi o grandissime dimensioni, spesso in versione heavy-duty con motori più potenti. Al primo posto si piazza il Ram 3500 Crew Cab Long Bed a trazione integrale con 204 decessi per milione, seguito dalle versioni a due ruote motrici della Dodge Charger. Alcuni modelli, come Chevrolet Camaro, Chevrolet Malibu e le due versioni della Dodge Charger, compaiono contemporaneamente sia nella lista dei più pericolosi per chi li guida sia in quella dei più pericolosi per gli altri.

Il dato sui SUV di lusso

Che SUV e pick-up siano pericolosi per chi li incrocia, e le compatte per chi ci sta dentro, non stupisce più di tanto. A sorprendere è semmai il dato su chi riesce a essere sicuro su entrambi i fronti. Solo sei modelli compaiono contemporaneamente tra i migliori sia per la sicurezza del conducente sia per quella degli altri automobilisti. In questa speciale classifica ci sono BMW X5 e X7 a trazione integrale, Porsche Cayenne 4WD, Volkswagen Atlas 4WD, Volvo XC60 e XC90 4WD. Cosa le accomuna? Che praticamente sono tutti SUV di lusso di taglia medio-grande.

FONTE: IIHS

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