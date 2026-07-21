Sicurezza stradale, gli automobilisti si sentono più sicuri degli esperti. La ricerca di Brembo

Quanto sono sicure oggi le strade? A sentire gli automobilisti c’è di che essere fiduciosi. Per gli esperti del settore, invece, no. È quello che emerge dalla nuova ricerca internazionale commissionata da Brembo a Economist Enterprise, secondo cui gli automobilisti tendono ad avere una visione più positiva rispetto agli esperti del settore.

Lo studio analizza il divario nella percezione dei rischi e delle priorità per migliorare la sicurezza della mobilità, offrendo uno spaccato su come cittadini e professionisti valutano l'evoluzione della guida negli ultimi anni. Dieci i mercati automobilistici analizzati: Brasile, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Regno Unito e Stati Uniti, che insieme rappresentano circa il 75% della produzione mondiale di veicoli.

Cosa dice lo studio sulla percezione della sicurezza stradale

Sicurezza stradale, i dati dello studio Economist Enterprise-Brembo.

Il divario più ampio tra la fiducia degli utenti e quella degli esperti emerge in Brasile, Cina e India, dove il 94% degli utenti si dichiara sicuro (il dato più alto tra i mercati analizzati) contro appena il 18% dei professionisti. Questi tre Paesi registrano insieme un tasso medio di mortalità stradale di 16,2 decessi ogni 100.000 abitanti, circa il doppio della media rilevata dallo studio. «In Brasile, Cina e India, la fiducia del pubblico è cresciuta di pari passo con una modernizzazione rapida e visibile», ha spiegato Pratima Singh, principal of policy and insights di Economist Enterprise e responsabile della ricerca.

Lo studio individua quattro modelli di fiducia nei diversi mercati. Gli “ottimisti” (Brasile, Cina e India) presentano il divario più marcato tra la percezione degli automobilisti e quella degli esperti, pari a 76 punti. I “custodi” (Corea del Sud e Giappone) mostrano invece la differenza più contenuta, anche se il rapporto evidenzia una fiducia potenzialmente fragile. I “pragmatici” (Italia, Francia e Germania) combinano i livelli più bassi di mortalità stradale tra i Paesi analizzati con un divario di 39 punti, influenzato anche dalla cautela verso tecnologie considerate poco trasparenti I “negoziatori” (Regno Unito e Stati Uniti) mostrano invece un'elevata fiducia nella sicurezza stradale, legata soprattutto alla percezione di istituzioni e sistemi di controllo solidi.

La fiducia non è uguale per tutti

Lo studio rileva differenze significative anche all'interno delle singole popolazioni. Gli utenti a basso reddito hanno una probabilità quasi doppia, rispetto a quelli a reddito medio-alto, di dichiarare scarsa o incerta fiducia nella sicurezza dei propri spostamenti. Tra le generazioni, i Millennial risultano i più fiduciosi, con il 94% che dichiara un alto livello di fiducia, mentre Gen Z e Baby Boomer sono i più scettici.

Con la diffusione di sistemi di assistenza alla guida sempre più avanzati, cresce però il timore che gli automobilisti ne fraintendano capacità e limiti. Solo il 3% dei professionisti indica i guasti meccanici come una delle principali cause di incidente, mentre il 30% segnala l'uso improprio o la scarsa comprensione dei sistemi di assistenza alla guida come causa principale dei problemi di sicurezza, e il 24% punta il dito contro le funzionalità che distraggono gli utenti dalla strada. Secondo i professionisti interpellati, anche il modo in cui vengono comunicate queste tecnologie contribuisce al problema. Il 65% ritiene che la pubblicità possa sovrastimarne le capacità, il 62% che lasci intendere una minore necessità di attenzione, il 60% che enfatizzi i benefici a scapito dei limiti. Qualcosa di simile era emerso quando, raccontando dell’incidente mortale in Texas che ha visto coinvolta una Tesla e il Full Self-Driving (FSD), abbiamo riscontrato come per molti automobilisti le capacità dei sistemi di assistenza alla guida vengano percepite come maggiori rispetto a quelle reali.

Nonostante l'elevata fiducia dichiarata, l'88% degli utenti si dice favorevole a misure di sicurezza più incisive (tra cui limiti di velocità più bassi e maggiori controlli) e disposto a pagare di più per sistemi di trasporto più sicuri.

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