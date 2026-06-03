Sicurezza bambini in auto: ecco quali seggiolini hanno convinto ADAC

La sicurezza in auto è molto importante e se bisogna trasportare dei bambini a bordo è necessario farlo nel migliore dei modi. La sicurezza, del resto, non ha prezzo e non ci sono scusanti per chi vuole risparmiare. Molto interessante quindi l'ultimo test sui seggiolini svolto da ADAC (Automobile Club tedesco) in collaborazione con Stiftung Warentest (organizzazione tedesca per la tutela dei consumatori). In questa tornata di test sono stati valutati ben 26 tra seggiolini e ovetti. Com'è andata? Scopriamolo.

La sicurezza dei seggiolini per auto dei bambini è fondamentale

Tra i seggiolini auto per neonati, si è messo in luce il Foppapedretti Disk Infant, in combinazione con una base Isofix. È uno dei soli due seggiolini ad aver ricevuto almeno una valutazione ''buono'' in ogni categoria. Anche senza base Isofix, il seggiolino ottiene un buon punteggio complessivo; tuttavia, come per tutti i seggiolini auto per neonati che si fissano con la cintura di sicurezza del veicolo, è necessario prestare attenzione al corretto instradamento della cintura durante l'installazione.

Può capitare infatti che le cinture di sicurezza diangolani e addominali vengano invertite, impedendo al seggiolino di fornire la sua piena protezione in caso di incidente. Per i bambini più grandicelli, Cybex ha impressionato con i modelli Sirona Ti e Pallas G3. Nella categoria per bambini di altezza superiore a un metro, Cybex condivide il primo posto con il Kinderkraft Junior Fix, che ha ricevuto anch'esso un punteggio simile.

Dopo i risultati positivi, passiamo a quelle negativi. Kinderkraft ha ottenuto un risultato negativo per un caso anomalo: l'ADAC aveva già emesso un avviso per modello Mink Pro 2 con base Isofix. In caso di incidente, il seggiolino può staccarsi dalla base ed essere proiettato all'interno del veicolo, rappresentando un serio rischio di lesioni per il bambino. In risposta, il produttore offre la restituzione o la sostituzione gratuita di questo seggiolino.

Test sicurezza seggiolini auto

Altri tre prodotti testati non hanno ottenuto una valutazione complessiva superiore a ''soddisfacente'': l'Axkid Minikid 4 dimostra caratteristiche di sicurezza soddisfacenti ma è relativamente complicato da installare, poiché richiede cinghie aggiuntive che devono essere fissate al sedile anteriore. Il Lionelo Lavender ha ottenuto solo risultati di sicurezza soddisfacenti, mentre nel Jané Concord Kombikid è stata riscontrata un'elevata concentrazione di una sostanza nociva nel tessuto di rivestimento. Nota positiva: in nessuno dei seggiolini auto testati sono state rilevate sostanze nocive per l'ambiente.

I completi risultati dei test sono visibili nell'infografica che riportiamo.

Mai acquistare alla cieca

Proprio perché la sicurezza dei bambini a bordo è molto importane, ADAC sconsiglia acquisti dei seggiolini alla cieca. I genitori che cercano un seggiolino auto per bambini dovrebbero informarsi sui diversi prodotti e sulle loro caratteristiche prima dell'acquisto. A volte, i prodotti soddisfano solo i requisiti di legge, che sono significativamente inferiori agli standard stabiliti dai test a tutela dei consumatori. Ecco perché è importante informarsi molto bene.

Fonte: ADAC

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/06/2026