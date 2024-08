Sbalzi termici? Proteggi l’auto con una tettoia in policarbonato

Resistenza, trasparenza, rapporto qualità prezzo. Tutti i vantaggi di una tettoia in plastica e qualche consiglio per il fai-da-te

Specialmente nei mesi più freddi (ma vale anche per i mesi caldi, come quelli che stiamo attraversando), l'auto è particolarmente esposta a sbalzi di temperatura e alle intemperie. La soluzione ideale per garantire la giusta protezione al proprio veicolo è una tettoia in materiale plastico trasparente. Come il vetro acrilico, o il policarbonato. È un argomento che fa al caso tuo? Continua a leggere…

Molteplici sono le ragioni per le quali optare per il vetro acrilico o il policarbonato per progetti fai-da-te che richiedano durabilità e facilità di lavorazione.

VALUE FOR MONEY La tettoia in policarbonato offre innanzitutto un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è relativamente semplice da realizzare anche in autonomia.

RESISTENTI, TRASPARENTI Plastiche moderne come il vetro acrilico e il policarbonato sono scelte sempre più diffuse anche grazie alle loro caratteristiche chimico-fisiche pressoché uniche. Si tratta infatti di materiali che si distinguono per una estrema resistenza agli urti, ai raggi UV e alle condizioni atmosferiche avverse, offrendo al contempo una trasparenza simile a quella del vetro. Una combinazione unica di resistenza e trasparenza, in definitiva, che li rende ideali per proteggere l'auto dagli elementi, senza compromettere la luminosità.

PESO PIUMA Un altro aspetto fondamentale è la leggerezza: il policarbonato è molto più leggero del vetro a parità di superficie e trasparenza, rendendolo ideale per strutture come le tettoie. La leggerezza facilita non solo l'installazione, ma anche la manipolazione e la lavorazione dei materiali.

EASY Vetro acrilico e policarbonato sono inoltre plastiche facili da lavorare con attrezzi da bricolage comuni. Anche chi ha meno esperienza nel fai-da-te può tagliare e montare lastre di policarbonato in modo autonomo senza particolari difficoltà, raggiungendo risultati professionali. Nei web shop specializzati, come Pannelliplastica.it, è possibile trovare lastre tagliate su misura per il proprio progetto, oltre alla possibilità - caricando un file apposito - di richiedere sagomature specifiche o la creazione di fori.

Definire correttamente le dimensioni della tettoia è un passaggio essenziale per garantire una protezione adeguata e un'installazione agevole. Le misure, ma non solo.

METRO ALLA MANO In primo luogo è necessario misurare accuratamente le dimensioni della tua auto, tenendo conto di lunghezza, larghezza e altezza. Questo passaggio è fondamentale per evitare spiacevoli sorprese una volta completata la struttura.

SPAZIO VITALE Quando progetti la tettoia, prevedi sempre un margine di sicurezza in altezza e larghezza rispetto alle dimensioni reali dell'auto. Un margine aggiuntivo facilita le manovre di parcheggio e garantisce che la tettoia offra una copertura completa, proteggendo il veicolo da pioggia, neve e altri agenti atmosferici. Inoltre, considera la profondità dei pali necessari per la stabilità della struttura, che di solito è di circa 60 cm. Una corretta profondità dei pali assicura che la tettoia resti stabile anche in condizioni di vento forte.

SOTTOVENTO Già, perché nella progettazione della tettoia è importante anche considerare l'esposizione al vento. Posiziona la tettoia in modo che sia meno soggetta ai venti dominanti e prevedi una pendenza adeguata della copertura per garantire il drenaggio dell'acqua. La pendenza aiuta infatti a evitare l'accumulo di neve e acqua sulla superficie, riducendo il rischio di danni strutturali.

WATERPROOF Se utilizzi pali in legno, prendi precauzioni per l'impermeabilizzazione. Trattare il legno con prodotti specifici protegge la struttura dall'umidità e dalla sporcizia, prolungandone la durata. Un altro suggerimento importante è installare una grondaia sul lato della tettoia: aiuterà a canalizzare l'acqua piovana lontano dalla struttura, riducendo il rischio di erosione del terreno circostante e mantenendo l'area di parcheggio asciutta. La grondaia facilita anche la manutenzione, prevenendo la formazione di pozzanghere e l'accumulo di detriti sotto la tettoia.

IN CONCLUSIONE

Facile, no? Seguendo questi pochi e semplici consigli, potrai progettare e installare una tettoia per auto in policarbonato adatta non solo a proteggere il veicolo dalle intemperie, ma anche a migliorare l'estetica e la funzionalità dello spazio di parcheggio. E anche l’occhio avrà la sua parte.

Pubblicato da La Redazione, 17/08/2024