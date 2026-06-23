Altro che vista panoramica: il cofano alto dei SUV è pericoloso per i pedoni

Quando sali su un SUV di grandi dimensioni, la prima sensazione che provi è spesso quella di un rassicurante controllo sulla strada. La posizione di guida rialzata e la vista panoramica ti fanno sentire al sicuro, protetto, e di danno l'illusione di poter vedere meglio gli ostacoli. Ma è davvero così? Un'indagine del New York Times sfata alcuni miti.

Se per chi sta dentro l'abitacolo un SUV è quasi una fortezza, i problemi nascono per chi sta fuori. Negli ultimi venticinque anni, la crescita progressiva dell'altezza del cofano di sport utility e pick-up avrebbe causato migliaia di vittime tra i pedoni che, con forme diverse delle carrozzerie, si sarebbero potute evitare.

Se la sicurezza degli occupanti è costantemente cresciuta, quella di chi cammina a piedi è precipitata a partire dal 2009, si evince dallo studio.

Ford F150 Lightning

L'analisi dei dati: la tendenza evidenziata dal New York Times

Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori americani hanno incrociato quattro enormi database:nda quello della NHTSA (l'ente statunitense per la sicurezza stradale) a quelli di società di analisi dei dati automobilistici, coprendo i sinistri avvenuti tra il 2016 e il 2024 e lo storico delle immatricolazioni dal 2002.

Attraverso un modello statistico rigoroso – che ha isolato fattori esterni come l'età dei conducenti, il sesso o l'eventuale stato di ebbrezza – lo studio si è concentrato esclusivamente sugli impatti singoli tra un veicolo e un pedone.

I risultati pratici sono stati supportati anche dai crash test reali eseguiti in collaborazione con la società specializzata Forensic Rock. E il verdetto degli esperti fa riflettere.

Anche a velocità ridotte, l'impatto con un frontale massiccio è più rischioso perché il pedone viene letteralmente proiettato in avanti e, prima ancora che il conducente possa rendersi conto di cosa stia accadendo, la persona finisce sotto le ruote del mezzo.

Perché i frontali alti uccidono di più?

I motivi strutturali dietro a questo incremento di mortalità sono essenzialmente due: il punto di impatto fisico e gli angoli ciechi creati dai montanti anteriori dell'auto.

Nei SUV e nei pick-up moderni il cofano è talmente alto da colpire il pedone sopra il suo baricentro. Così, invece di finire sul cofano (strutturato appositamente per assorbire l'energia dell'urto), la persona viene respinta con forza verso il basso, impattando violentemente contro il duro asfalto.

E poi, a dispetto della sensazione di una migliore visuale, per proteggere i passeggeri in caso di ribaltamento, i montanti A dell'abitacolo dei SUV sono diventati col tempo molto più spessi rispetto a inizio millennio, generando angoli ciechi enormi che nascondono chi attraversa la strada.

Chevrolet Silverado

I numeri del fenomeno: oltre tremila vittime evitabili

Secondo i modelli statistici elaborati, la transizione verso veicoli dai frontali massicci ha provocato circa 3.000 decessi tra il 2016 e il 2024. E si tratta di una stima decisamente prudente: i dati federali non includono gli incidenti avvenuti in aree private, vialetti di casa o parcheggi commerciali, contesti dove la scarsa visibilità anteriore dei grandi mezzi miete centinaia di vittime silenziose ogni anno.

I ricercatori hanno calcolato che se le dimensioni medie delle vetture fossero rimaste quelle di inizio millennio, oggi si conterebbero tra i 200 e i 400 morti in meno all'anno tra i pedoni, una quota che da sola rappresenta il 10% del recente aumento complessivo della mortalità stradale per chi va a piedi.

Quanto incide un solo pollice in più? La regola dei 2,5 cm

Secondi i dati elaborati, per ogni pollice (circa 2,5 cm) di incremento nell'altezza del cofano, le probabilità di morte per un pedone aumentano del 2,8%.

Per darti un'idea visiva di come i profili dei mezzi moderni abbiano ridotto la visibilità, lo studio ha scansionato in 3D alcuni dei veicoli più venduti oltreoceano (come il Chevrolet Silverado o il Ford F-150), confrontandoli con i loro antenati degli anni '90.

Simulando la visuale di conducenti di statura media, è emerso che l'angolo cieco anteriore del Silverado è quasi raddoppiato rispetto al passato.

Per i modelli GMC e Toyota l'angolo cieco è cresciuto del 60%, mentre il Ford F-150 ha fatto registrare l'incremento minore, fermandosi a un comunque preoccupante +25%. Numeri che spiegano bene perché la percezione di sicurezza di chi guida non sempre coincida con la sicurezza reale di chi incrocia la sua strada.

Copertina: foto di serjan midili su Unsplash

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/06/2026