Oltre un secolo di storia rivive nella nuova Roll-Royce Ghost dedicata al Tourist Trophy

A 120 anni dal successo ottenuto da Charles Rolls al Tourist Trophy dell'Isola di Man, Rolls-Royce ( guarda la homepage di Roll-Royce) celebra uno dei capitoli più significativi della propria storia con la speciale Ghost Black Badge Tourist Trophy .

Un omaggio a una vittoria storica

L'ispirazione arriva direttamente dalla Light 20 HP , protagonista della vittoria del 1906 e simbolo delle origini sportive del marchio britannico.

Roll-Royce Ghost Black Badge Tourist Trophy Edition: celebra 120 anni della vittoria al TT

Richiedi stilistici alla vettura del 1906

L'esterno sfoggia una raffinata livrea in verde smeraldo scuro, attraversata da una linea decorativa beige con un dettaglio bianco artico che evidenzia il numero 4 sui parafanghi anteriori. Il riferimento è doppio: la posizione di partenza di Charles Rolls ei quattro giri completati in quattro ore e sei minuti sul tracciato dell'Isola di Man.

Roll-Royce Ghost Black Badge Tourist Trophy Edition: Spirit of Ecstasy nero e colore speciale

Interni su misura e dettagli esclusivi

L'abitacolo abbina materiali ricercati e lavorazioni artigianali, con rivestimenti in pelle nera e marrone chiaro , inserti in fibra tecnica e profili a contrasto. Tra i sedili posteriori trova spazio il profilo ricamato del percorso Short Highroads , mentre prese d'aria e finiture richiamano la vettura da corsa originale attraverso incisioni dedicate. Le soglie illuminate riportano inoltre la dicitura Omaggio al telaio n. 26350B , insieme ad altri riferimenti storici.

Roll-Royce Ghost Black Badge Tourist Trophy Edition: motore V12 biturbo da 600 CV

Prestazioni da ammiraglia Black Badge

Sotto il cofano si trova posto il consueto motoreV12 biturbo da 6,75 litri, accreditato di 600 CV e 900 Nm di coppia. L'unità è abbinata a un cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale di serie, confermando l'equilibrio tra prestazioni elevate e comfort tipico della gamma Black Badge. Cosa ne dite di questa nuova Rolls-Royce? Fatecelo sapere.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 18/06/2026