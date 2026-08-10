Rezvani Beast X, la nuova hypercar V8 da oltre 1.500 CV: accelerazione da vero dragster

Rezvani aveva promesso che la sua nuova Beast X sarebbe stata un'hypercar davvero molto speciale. Promessa mantenuta e i numeri parlano molto chiaramente. Il cure pulsante, un motore V8 biturbo da 6,2 litri, progettato su misura, è in grado di erogare una potenza massima di oltre 1.560 CV. C'è anche un cambio automatico a 8 rapporti e la trazione integrale. Accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (circa 96 km/h) in appena 1,9 secondi. Complessivamente, saranno realizzate solo 5 Beast X.

Rezvani Beast X

Tanta fibra di carbonio

Come promesso alla viglia della presentazione, la nuova Rezvani Beast X farà il suo debutto pubblico alla Monterey Car Week. La supercar può vantare un look aggressivo e soprattutto un'aerodinamica particolarmente sofisticata, con ogni superficie della carrozzeria progettata per ottimizzare il flusso d'aria, la stabilità e le prestazioni ad alta velocità. Per contenere il peso, il costruttore ha fatto largo utilizzo della fibra di carbonio. La Beast X adotta cerchi in magnesio che riducono la massa non sospesa, migliorando accelerazione, frenata, risposta dello sterzo e dinamica generale del veicolo. I cerchi sono da 20 pollici davanti e da 21 pollici dietro.

Rezvani Beast X

Sebbene non specificato chiaramente, la nuova Beast X dovrebbe derivare strettamente dalla Corvette. La trazione integrale prevede diverse modalità di guida, alcune particolari visto che stiamo parlando di un'hypercar ad altissime prestazioni. Infatti, si potranno selezionare modalità di guida ottimizzate per sabbia, fango, percorsi rocciosi, Baja, neve e utilizzo quotidiano su strada. La vettura può contare inoltre su sospensioni adattive a doppio braccio oscillante.

Si può prenotare

Il prezzo non è ancora stato svelato. Tuttavia, si può già preordinare lasciando un deposito, rimborsabile, di 1.500 dollari. Rezvani ci ha abituati da anni a vetture estreme e molto particolari. Beast X alza ulteriormente l'asticella promettendo prestazioni da vera Hypercar.

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