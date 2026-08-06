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Rezvani Beast X, arriva l’hypercar estrema con V8 da 1.582 CV

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2 ore fa - Rezvani Beast X, V8 da 1.582 CV e solo 5 esemplari: le novità

La nuova Rezvani Beast X promette prestazioni estreme
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Rezvani ci ha abituati a creazioni davvero fuori dagli schemi e soprattutto particolarmente estreme. A quanto pare sta arrivando qualcosa di nuovo, una supercar che punta nuovamente a stupire. Si chiama Beast X ed è stata definita come l'hypercar americana definitiva. A quanto pare, il modello sarà basato su una Corvette e monterà un motore V8 da 6,2 litri ''su misura''.

Prime informazioni

Per scoprire la nuova Rezvani Beast X bisognerà attendere ancora un po' ma stando a quanto anticipato, il motore V8 su misura sarà in grado di erogare ben 1.582 CV. Insomma, si attendono prestazioni elevatissime e al riguardo il costruttore parla di un'accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in appena 2,5 secondi. Al momento si sa poco altro sulla Beast X, ma Rezvani ha confermato che avrà la trazione integrale. Si tratta di un dettaglio che suggerisce che la sportiva potrebbe essere basata sulla Corvette E-Ray che adotta un V8 abbinato a un'unità elettrica sull'asse anteriore che permette di arrivare a disporre della trazione integrale.

Ovviamente si tratta di speculazioni dato che le complete specifiche tecniche non sono ancora state comunicate. In ogni caso, Rezvani ha affermato che il prossimo modello avrà una ''carrozzeria scolpita e leggera in fibra di carbonio'' e un ''rombo del motore fragoroso''. L'azienda ha poi aggiunto che la nuova Beast X sarà una ''fusione indimenticabile di potenza pura, suono mozzafiato e prestazioni inarrestabili''.

Nell'attesa di saperne di più, Rezvani ha condiviso un teaser che mostra il frontale della nuova Beast X che sembra proprio che disporrà di un look molto aggressivo con uno splitter pronunciato, alette aerodinamiche e ampi sfoghi per l'aria sul cofano.

Fortunatamente per saperne di più non bisognerà aspettare molto visto che la presentazione è attesa per il 10 agosto. Complessivamente, ne saranno realizzate solamente 5 a un prezzo ancora non comunicato. Beast X succederà alla Rezvani Beast svelata nel 2024, una supercar che si era messa in luce per le sue caratteristiche estreme.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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