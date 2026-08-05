McMurtry Spéirling PURE, questa speciale supercar elettrica da 1.000 CV ha un segreto

Siamo abituati a vedere supercar potentissime, dotate di motori molto sofisticati. Abbiamo imparato a conoscere anche supercar elettriche dotate di powertrain con più motori che consentono di raggiungere potenze fuori scala. La McMurtry Spéirling PURE è invece differente, una sportiva elettrica davvero anticonformista che sta per fare il suo debutto pubblico a Monterey.

McMurtry Spéirling PURE

Il segreto è nascosto sotto

Sulle supercar che conosciamo, è normale trovare un'aerodinamica particolarmente spinta, quasi da auto da pista. La McMurtry Spéirling adotta una soluzione ancora più raffinata che però non si vede. Infatti il segreto è nascosto sotto la scocca dove troviamo due ventole che sono in grado di generare una zona di bassa pressione. Il risultato? La vettura può contare su di un carico aerodinamico di ben 2.000 kg praticamente da ferma. Questo significa poter essere velocissima in tutte le curve, anche quelle più lente.

McMurtry Spéirling PURE

Questo vantaggio è stato dimostrato a Laguna Seca nel 2024, quando un pilota non professionista ha stabilito un record assoluto sul giro per veicoli elettrici con un tempo di 1:18.413. Non stava inseguendo un record, ma stava semplicemente partecipando a una dimostrazione di 10 minuti con solo il 50% della potenza e del carico aerodinamico. Il primo tempo sul giro lanciato è stato di 6,3 secondi più veloce del record per auto di serie stabilito da una Czinger 21C.

Le auto dotate di ventole per generare carico aerodinamico non sono certo una novità. McMurtry ha semplicemente integrato questo concetto in un'auto da pista moderna e pronta per il mercato. Le versioni prototipo hanno anche stabilito record a Goodwood e sul circuito di prova di Top Gear. Per dimostrare la capacità di generare tantissimo carico praticamente da ferma, un anno fa McMurtry fece una dimostrazione particolare, facendo muovere per pochi metri la sua supercar elettrica a testa in giù.

McMurtry Spéirling PURE

Specifiche tecniche

La versione di produzione della PURE (lunghezza di circa 3,8 metri) è dotata di una batteria più grande da 100 kWh, motori Helix, un sistema di raffreddamento ottimizzato e ventole più affidabili. Il powertrain sviluppa ben 1.014 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in 1,55 secondi. La velocità massima, invece, raggiunge i 305 km/h. Pesa circa 1.350 kg e può generare un'accelerazione laterale di 3g sia in curva che in frenata.

Prezzo

Complessivamente saranno prodotte 100 McMurtry Spéirling PURE a 995.000 sterline (1,1 milioni di euro), tasse e personalizzazioni escluse. La Spéirling PURE si esibirà al The Quail il 14 agosto, prima di dirigersi a Laguna Seca il 15 agosto.

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