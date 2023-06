In vendita l'auto più veloce del mondo: ecco quanto costa

Il nome è praticamente impronunciabile: McMurtry Speirling Pure ricorda i rumori bronchiali durante una brutta infreddatura. I veri appassionati, però, dalle foto avranno subito riconosciuto l'auto che allo scorso FOS - il Festival of Speed di Goodwood - fece registrare il miglior crono di sempre nella salita alla collina del Duca di Richmond. E il prezzo è da capogiro: si parte da 820.000 sterline, oltre 950.000 euro. IVA esclusa.

McMurtry Speirling Pure, il frontale

La McMurtry Speirling Pure, lo ricordiamo, al FOS 2022 ha completato il circuito in 39 secondi e 8 centesimi, rifilando più di 8 secondi e mezzo alla Porsche 911 GT3 RS (qui la mia prova in pista). Come sia riuscita nell'impresa è intuibile se esaminiamo la scheda tecnica. La velocità massima è di 305 km/h e per accelerare da 0 a 100 km/h le bastano 1,5 secondi grazie ai mille cavalli di potenza applicati a un'auto che pesa qualcosa meno di mille chili: straordinario soprattutto perché si tratta di un'auto elettrica. Per non parlare del fatto che riesce a scaricare a terra la spinta necessaria con la sola trazione posteriore (ma gomme slick, va detto).

McMurtry Speirling Pure, vista laterale

Il peso ridotto si deve alle dimensioni, a molte ottimizzazioni e a una batteria di capacità non esagerata: 60 kWh, per un'autonomia sufficiente a compiere 10 giri a passo di record a Silverstone (il cui tracciato misura 5,8 km). Finito lo stint, con una presa ad alta potenza disponibile, la McMurtry si ricarica in 20 minuti ed è pronta a ripartire, grazie a un sistema di climatizzazione della batteria studiato apposta. E in qualifica, se non deve risparmiare le forze per tutti e 10 i giri, può andare anche più veloce.

McMurtry Speirling Pure, 3/4 posteriore dall'alto

Monoposto e omologata solo per l'uso in pista, la Speirling Pure è compattissima, con tutti i vantaggi aerodinamici del caso: appena 3,45 m di lunghezza (20 cm in meno di una Panda) per 1,58 m di larghezza e 1 metro d'altezza. Praticamente un'automobilina per bambini, ma che sa ospitare piloti fino a 2 metri di statura e 150 kg di peso. Ma soprattutto è una'' ''fan car'' ossia un'auto che sfrutta una ventola e delle minigonne che sigillano il sottoscocca per generare un effetto ventosa on demand: come la Brabham BT46 di F1 del 1978. Grazie all'aerodinamica attiva, la downforce può arrivare a 2.000 kg anche a velocità ridotte e consente di fare curve con accelerazione laterale di 3G persino nei tornanti a bassa velocità. Meglio di una Formula 1, dunque, visto che le F1 hanno bisogno di velocità per generare deportanza.

La ventola della McMurtry Speirling Pure solleva un gran polverone al FOS 2022

Non è un caso, insomma, se a Goodwood il prototipo dell'anno scorso aveva fatto mangiare la polvere anche ad alcune monoposto del passato e ad alcuni prototipi per le gare tipo Le Mans. Da quanto dice il costruttore, il modello di serie sarà ancora più veloce ed efficace, grazie a molte ottimizzazioni e a una sostanziale riduzione di peso, che passa per una monoscocca in carbonio rivista, per un servosterzo più leggero e per una nuova architettura elettrica che elimina un terzo dei cablaggi. Migliorata anche l'aerodinamica, con minigonne mobili più leggere, che sigillano ancora meglio il sottoscocca, così da esaltare l'effetto ventosa. La produzione del prototipo inizierà nel 2024 e le consegne della serie limitata a 100 esemplari inizieranno nel 2025.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/06/2023