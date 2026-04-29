Retromarcia al casello, vietatissimo: ecco cosa si rischia (occhio alle multe...)

Attenzione al casello: fare retromarcia è pericoloso e sanzionato severamente

Siamo alla fine di un viaggio in autostrada e ci apprestiamo a uscire. Al casello autostradale scegliamo la corsia ed ecco l'imprevisto: una macchina davanti a noi è bloccata, oppure il Telepass non funziona e la sbarra rimane abbassata. Se non c'è coda, molti in queste situazioni mettono la retro, escono dalla corsia e ne scelgono un'altra dove tutto fila liscio. Corretto? Ma nemmeno per sogno in quanto il Codice della Strada lo vieta nella maniera più assoluta e sono previste pure sanzioni pesanti se si viene sorpresi a effettuare questa manovra che è pure pericolosa.

Cosa dice il Codice della Strada

La normativa è molto chiara e se andiamo a leggere l'articolo 176, comma 1, del Codice della Strada troviamo tutto. Ecco cosa dice esattamente.

Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade è vietato: invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;

effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;

circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;

circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.

Insomma, fare retromarcia ai caselli autostradali è vietato e chi effettua questa manovra, e non si tratta assolutamente di casa rari, deve saperlo. In realtà esistono alcune eccezioni che riguardano i veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione, oltre gli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante. Si tratta, comunque, di casi particolari.

Come comportarsi correttamente

Se quindi per qualche motivo si sceglie una corsia con problemi, come quando la sbarra non si alza pur disponendo del Telepass, non bisogna mettere la retro. Invece, il comportamento corretto e anche più sicuro è quello di fermarsi e utilizzare il sistema di assistenza disponibile. In ogni corsia è presente. Basta premere un pulsante per parlare con un operatore che risolverà il problema, permettondoci poi di proseguire.

Multe

Se invece mettiamo la reto e veniamo fermati dalle forze di polizia, che multe rischiamo? Lo spiega bene il comma 20 dell'articolo 176 del Codice della Strada. La sanzione può essere compresa tra 430 e 1.731 euro (maggiorazione di un terzo se la violazione è stata compiuta dopo le ore 22 e prima delle ore 7). Inoltre, prevista la decurtazione di 10 punti della patente che può essere sospesa se con meno di 20 punti al momento dell'accertamento.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 02/05/2026