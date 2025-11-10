Oracle Lighting cambia le regole dell’illuminazione: ecco il primo faro a LED senza lente

Lo specialista americano introduce un gruppo ottico senza protezione trasparente, pensato per migliorare il design e ridurre manutenzione e costi nei fanali moderni

Il SEMA Show di Las Vegas (guarda la homepage di SEMA Show), la fiera su accessori e aftermarket automotive che si tiene tutti gli anni nel Nevada (USA) e che si è appena conclusa, ci ha lasciato degli spunti interessanti anche nel settore dell'illuminazione.

Fari a LED: la protezione non servirà più

Infatti, tra le novità più interessanti spicca la proposta di Oracle Lighting (guarda la pagina web di Oracle Lighting), che ha presentato quello che definisce ''il primo faro LED senza lente protettiva al mondo''.

Il debutto commerciale è previsto per gennaio 2026, inizialmente come accessorio aftermarket per alcuni modelli destinati al mercato americano come il Toyota Tacoma di terza generazione, con un prezzo compreso tra 800 e 900 dollari (circa 700 e 800 euro).

Oracle Lighting: nuovi fari a LED senza lente di protezione svelati a SEMA Show 2025

LED sigillati e protetti

A differenza dei tradizionali gruppi ottici dotati di vetro o lente esterna, il nuovo sistema utilizza emettitori LED modulari sigillati, racchiusi in un alloggiamento con grado di protezione IP68, capace di resistere a polvere e acqua.

L’assenza di una lente esterna elimina il rischio di crepe e opacizzazione, riducendo la necessità di sostituzioni costose. Tra i vantaggi principali:

Manutenzione semplificata, con possibilità di sostituire singoli componenti come abbaglianti, anabbaglianti e luci diurne.

Resistenza maggiore grazie a staffe di montaggio rinforzate e rimovibili.

Personalizzazione estetica, poiché l’alloggiamento può essere verniciato.

Il nuovo design si distingue anche per un approccio modulare, in contrasto con i fari LED integrati che richiedono la sostituzione completa del gruppo ottico in caso di danno.

Oracle Lighting: più personalizzazione e meno manutenzione con i fari senza lente protettiva

In arrivo per diversi modelli

Dopo il Tacoma, Oracle Lighting prevede di estendere la tecnologia ai modelli Toyota 4Runner e Ford F150, con ulteriori versioni attese nei prossimi mesi e che potrebbero interessare modelli destinati al mercato europeo. Vi piace questa nuova tecnologia? Fateci sapere la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/11/2025