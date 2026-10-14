Mazda CX-30 e CX-5, l'offerta con tasso al 2,99%: rate da 159 e 259 euro

Scopri i prezzi promozionali, le rate mensili da 159 e 259 euro, gli anticipi richiesti e le maxi rate finali per acquistare i due SUV giapponesi

Mazda ha deciso di proporre un'offerte dedicata ai modelli CX-5 e CX-30. Fino al 31 dicembre 2026, i clienti potranno approfittare di un tasso al 2,99% per il finanziamento.

Mazda CX-30, l'offerta

Grazie al tasso promozionale al 2,99% offerto dalla casa automobilistica giapponese, CX-30 è disponibile a partire da 23.950 euro, con una rata mensile da 159 euro, attraverso il finanziamento Mazda Advantage e con un usato in permuta.

Prezzo promozionale da 23.950 euro - fino a 5.000 euro di vantaggi

Grazie a una promozione di 4.000 euro e un extrasconto di 1.000 euro sulle vetture a stock.

Con Mazda Advantage da 159 euro/mese

TAN 2,99% TAEG 4,35%

36 rate con anticipo 5.950 euro

Al termine puoi restituirla, sostituirla o saldarla a 14.186 euro

Mazda CX-30 MY 2025 2.5 m-hybrid Prime Line 2wd 140cv 6MT Prezzo di listino 28.950 euro. Prezzo promo con finanziamento 23.950 euro, anticipo 5.950 euro; importo totale del credito 18.000 euro, da restituire in 36 rate mensili ognuna di 158,80 euro, ed un VFG pari alla maxi rata finale di 14.185,50 euro, importo totale dovuto dal consumatore 20.119,79. TAN 2,99% (tasso fisso) - TAEG 4,35% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi 1.503,30 euro, istruttoria 399 euro, incasso rata 4,50 euro cad. a mezzoSDD, produzione e invio lettera conferma contratto 1 euro; comunicazione periodica annuale 1 euro cad.; imposta sostitutiva (o imposta di bollo): 45,99 euro.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 Centre-Line

La promozione è dedicata alla versione Centre-Line, che offre una dotazione più ricca e completa. Grazie al tasso promozionale al 2,99%, questa versione è proposta al prezzo promozionale di 37.200 euro, con una rata mensile da 259 euro, attraverso il finanziamento Mazda Advantage.

Vantaggio fino a 3.500 euro

Prezzo promozionale da 37.200 euro

Con Mazda Advantage da 259 euro / mese

TAN 2,99% TAEG 3,85%

36 rate con anticipo 6.800 euro

Al termine puoi restituirla, sostituirla o saldarla a 24.013 euro

Mazda CX-5 2.5 mhev Centre-Line 2wd 141cv auto Prezzo di listino 40.700 euro. Prezzo promo con finanziamento 37.200 euro, anticipo 6.800 euro; importo totale del credito € 30.400 euro, da restituire in 36 rate mensili ognuna di 258,73 euro, ed un VFG pari alla maxi rata finale di 24.013 euro, importo totale dovuto dal consumatore 33.575,77 euro. TAN 2,99% (tasso fisso) - TAEG 3,85% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi 2.528,28 euro, istruttoria 399 euro, incasso rata 4,50 euro cad. a mezzoSDD, produzione e invio lettera conferma contratto 1 euro; comunicazione periodica annuale 1 euro cad.; imposta sostitutiva (o imposta di bollo): 76,99 euro.

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