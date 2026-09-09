Mazda MX-5 2027, arriva la serie speciale Yakudo: tutte le novità

Mazda MX-5 non ha certo bisogno di grandi presentazioni (qui la nostra prova). La piccola roadster è vero gioiello che sin dal suo debutto ha saputo conquistare gli appassionati. Del suo futuro si discute molto ma intanto la casa automobilistica ha annunciato per l'Italia il Mode Year 2027 che tra le novità introduce la serie speciale Yakudo.

Mazda MX-5 2027

La nuova serie speciale Yakudo, ecco com'è fatta

Il nome, innanzitutto, è ispirato all’espressione giapponese che evoca dinamismo e vitalità. Questa serie speciale si riconosce esternamente per le pinze freno Brembo anteriori e posteriori verniciate in argento, abbinate ai cerchi RAYS forgiati da 16 pollici in Black e alla capote Soft Top in Light Grey. Novità anche per l'abitacolo dove troviamo rivestimenti in Alcantara.

Le altre novità

Per quanto riguarda le novità introdotte con il nuovo Model Year, Mazda ha aggiornato l'allestimento Homura grazie ai cerchi in lega RAYS neri da 16 pollici, ai freni Brembo rossi e alla taratura specifica degli ammortizzatori Bilstein, inclusa una barra duomi anteriore, che esaltano la dinamica di guida della piccola roadster.

Mazda MX-5 2027

Arriva pure un nuovo colore per la carrozzeria. Si tratta della tinta Zinc Green che in condizioni di scarsa illuminazione, appare più profonda e materica, mentre alla luce ne emerge la brillantezza metallica.

Motori

Per la Mazda MX-5 2027 arrivano piccoli affinamenti anche per quanto riguarda le motorizzazioni. Il motore Skyactiv-G aspirato da 1,5 litri eroga ora 136 CV (4 CV in più) e 155 Nm di coppia, mentre il consumo combinato secondo il ciclo WLTP scende a 6,1 l/100 km e le emissioni di CO₂ si riducono a 139 g/km. Piccole novità anche per i sistemi ADAS. Adesso, il Driver Attention Alert (DAA), cioè il sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente, è di serie su tutti gli allestimenti.

Mazda MX-5 2027 farà il suo debutto in Italia in occasione del Salone Auto Torino, in programma dall’11 al 12 settembre 2026.

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