Mazda MX-5 2027, arriva la serie speciale Yakudo: tutte le novità

Mazda MX-5 non ha certo bisogno di grandi presentazioni (qui la nostra prova). La piccola roadster è vero gioiello che sin dal suo debutto ha saputo conquistare gli appassionati. Del suo futuro si discute molto ma intanto la casa automobilistica ha annunciato per l'Italia il Mode Year 2027 che tra le novità introduce la serie speciale Yakudo.
La nuova serie speciale Yakudo, ecco com'è fatta
Il nome, innanzitutto, è ispirato all’espressione giapponese che evoca dinamismo e vitalità. Questa serie speciale si riconosce esternamente per le pinze freno Brembo anteriori e posteriori verniciate in argento, abbinate ai cerchi RAYS forgiati da 16 pollici in Black e alla capote Soft Top in Light Grey. Novità anche per l'abitacolo dove troviamo rivestimenti in Alcantara.
Le altre novità
Per quanto riguarda le novità introdotte con il nuovo Model Year, Mazda ha aggiornato l'allestimento Homura grazie ai cerchi in lega RAYS neri da 16 pollici, ai freni Brembo rossi e alla taratura specifica degli ammortizzatori Bilstein, inclusa una barra duomi anteriore, che esaltano la dinamica di guida della piccola roadster.
Arriva pure un nuovo colore per la carrozzeria. Si tratta della tinta Zinc Green che in condizioni di scarsa illuminazione, appare più profonda e materica, mentre alla luce ne emerge la brillantezza metallica.
Motori
Per la Mazda MX-5 2027 arrivano piccoli affinamenti anche per quanto riguarda le motorizzazioni. Il motore Skyactiv-G aspirato da 1,5 litri eroga ora 136 CV (4 CV in più) e 155 Nm di coppia, mentre il consumo combinato secondo il ciclo WLTP scende a 6,1 l/100 km e le emissioni di CO₂ si riducono a 139 g/km. Piccole novità anche per i sistemi ADAS. Adesso, il Driver Attention Alert (DAA), cioè il sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente, è di serie su tutti gli allestimenti.
Mazda MX-5 2027 farà il suo debutto in Italia in occasione del Salone Auto Torino, in programma dall’11 al 12 settembre 2026.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Prime-Line Soft Top
|132 / 97
|32.400 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Prime-Line RF
|132 / 97
|34.900 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Exclusive-Line Soft Top
|132 / 97
|35.350 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Kazari Soft Top
|132 / 97
|36.150 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6MT Exclusive-Line Soft Top
|184 / 135
|37.350 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Exclusive-Line RF
|132 / 97
|37.850 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6MT Kazari Soft Top
|184 / 135
|38.150 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Kazari RF
|132 / 97
|38.650 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Homura Soft Top
|132 / 97
|38.650 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6MT Exclusive-Line RF
|184 / 135
|39.850 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6MT Kazari RF
|184 / 135
|40.650 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Homura RF
|132 / 97
|41.150 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6MT Homura Soft Top
|184 / 135
|41.250 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6AT Kazari RF
|184 / 135
|42.650 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6MT Homura RF
|184 / 135
|43.750 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mazda MX-5 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Mazda MX-5
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).