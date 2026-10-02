La nuova Mazda CX-6e può insultare pedoni e ciclisti al posto tuo (ma solo all'estero)

In Australia la nuova Mazda CX-6e ha un altoparlante esterno per inviare messaggi acustici e persino insulti ai passanti

Con l'arrivo dei modelli a zero emissioni nati dalle sinergie con l'industria cinese, i costruttori stanno esplorando funzioni decisamente inconsuete. È il caso della nuova Mazda CX-6e, il SUV elettrico sviluppato in collaborazione con il colosso Changan, che porta al debutto un dispositivo di comunicazione esterna pronto a far discutere.

Come funziona l'altoparlante esterno

La novità si chiama External Announcement e sfrutta un vero e proprio altoparlante integrato nel frontale della vettura per proiettare la voce del guidatore all'esterno dell'abitacolo. In pratica, la tua auto si trasforma in un megafono su ruote. Attraverso il grande schermo touch da 26,45 pollici posizionato sulla plancia, puoi selezionare messaggi pre-registrati generati da una voce digitalizzata.

Tra le opzioni di serie trovi avvisi educati pensati per la sicurezza stradale, come ''Ehi amico, sono qui'' per segnalare la tua presenza, oppure ''Per favore alza lo sguardo e concentrati sulla strada'' per richiamare i pedoni distratti dallo smartphone.

La particolarità del sistema sta però nella sua flessibilità: l'interfaccia ti consente di digitare testo personalizzato e salvarlo come scorciatoia rapida sulla schermata principale, pronto per essere pronunciato ad alto volume con un semplice tocco.

Mazda CX-6e: la prova del SUV elettrico

Dalle frasi di cortesia agli insulti da traffico

Nei test condotti in Australia, mercato dove la vettura è già approdata, la stampa locale ha voluto mettere alla prova i limiti del sistema. Il risultato è che la piattaforma non prevede filtri di censura sul testo inserito. È stato così possibile programmare ed emettere messaggi espliciti e coloriti, trasformando il dispositivo in un vero e proprio strumento di comunicazione aggressiva nel traffico.

L'impatto sui social network è stato immediato: i video che mostrano il SUV elettrico Mazda pronunciare frasi ingiuriose ai passanti hanno collezionato centinaia di migliaia di visualizzazioni. Da un lato c'è chi apprezza l'ironia e la comodità di sfogare la frustrazione da ingorgo senza nemmeno abbassare il finestrino, dall'altro c'è chi considera questa funzione diseducativa, invadente e potenzialmente pericolosa per la convivenza civile.

Multe e omologazione: perché da noi non la vedremo

Al di là del folklore, l'uso improprio di un simile dispositivo comporta rischi legali non indifferenti. In diversi Stati australiani, ad esempio, urlare ingiurie o linguaggio offensivo in pubblico tramite un amplificatore può comportare sanzioni amministrative importanti, fino a diverse migliaia di dollari, senza contare le possibili implicazioni penali in caso di condotta intimidatoria o molesta.

Se ti stessi chiedendo se potrai usare questo altoparlante esterno nel traffico italiano, la risposta è no. Le normative europee sull'omologazione e sui dispositivi di avviso acustico (compresi i sistemi AVAS per i veicoli elettrici) impongono limiti stringenti sui suoni e sulle frequenze emettibili all'esterno della vettura. Per motivi di inquinamento acustico, ordine pubblico e sicurezza, una funzione del genere non otterrebbe mai il via libera nei Paesi dell'Unione Europea. Nel nostro continente dovrai quindi continuare a fare affidamento sul classico e più sobrio avvisatore acustico.

Fonte: News.com.au

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