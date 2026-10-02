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Mazda CX-60: 1.000 euro di carburante Q8 in regalo e vantaggi fino a 9.000 euro

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1 ora fa - Promo Mazda CX-60: 1.000 euro in buoni carburante Q8 e vantaggi fino a 9.000 euro

Fino al 30 novembre 2026 promo sulla Mazda CX-60: 1.000 euro di buoni carburante Q8 cumulabili con vantaggi fino a 9.000 euro
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Mazda Motor Italia ha lanciato un'iniziativa promozionale dedicata alla Mazda CX-60. L'elemento più pragmatico dell'offerta - visti i tempi che corrono - nasce dalla collaborazione con Q8: chi acquista una CX-60 entro la fine di novembre 2026 riceve 1.000 euro in Buoni Carburante Q8.

Calcolando i consumi omologati della motorizzazione diesel e il prezzo medio del carburante alla pompa, questo bonus equivale a circa 8.400 km di percorrenza. Significa poter coprire le esigenze di viaggio di diversi mesi a costo zero, a seconda del tuo stile di guida e delle tue abitudini di percorrenza.

Il regalo sul carburante non sostituisce le altre promozioni della casa. Il contributo da 1.000 euro è infatti cumulabile con le offerte commerciali in corso, che già prevedono un risparmio complessivo fino a 9.000 euro. Per accedere al valore massimo del vantaggio occorre optare per una vettura disponibile in stock, consegnare un'auto usata in permuta e sottoscrivere il finanziamento Mazda Advantage.

La promozione cè valida per entrambe le motorizzazioni: la variante e-Skyactiv D, mossa dal 3.3 turbodiesel a sei cilindri in linea, e la versione e-Skyactiv PHEV, l'ibrida plug-in a benzina da 327 CV che affianca la trazione integrale alla possibilità di viaggiare a zero emissioni nei tratti urbani.

Se utilizzi la vettura per lavoro o disponi di una partita IVA, la casa propone una formula specifica per il noleggio a lungo termine. La Mazda CX-60 249 CV AWD Homura è infatti disponibile tramite Mazda Rent con un canone a partire da 449 euro al mese (IVA esclusa). Anche in questo caso si sommano i 1.000 euro in buoni carburante Q8, abbattendo in modo diretto i costi di gestione della tua flotta o dell'auto aziendale.

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Listino Mazda CX-60
AllestimentoCV / KwPrezzo
CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 200 CV Prime Line 200 / 14753.850 €
CX-60 2.5 e-Skyactiv PHEV AWD Prime Line 191 / 14155.850 €
CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 200 CV Exclusive Line 200 / 14756.750 €
CX-60 2.5 e-Skyactiv PHEV AWD Exclusive Line 191 / 14158.750 €
CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 249 CV AWD Exclusive Line 249 / 18360.350 €
CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 200 CV Homura Plus 200 / 14762.650 €
CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 200 CV Takumi 200 / 14764.150 €
CX-60 2.5 e-Skyactiv PHEV AWD Homura 191 / 14164.650 €
CX-60 2.5 e-Skyactiv PHEV AWD Takumi 191 / 14166.150 €
CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 249 CV AWD Homura 249 / 18366.250 €
CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 200 CV Homura 200 / 14766.450 €
CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 249 CV AWD Takumi 249 / 18367.750 €
CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 200 CV Takumi Plus 200 / 14767.950 €
CX-60 2.5 e-Skyactiv PHEV AWD Homura Plus 191 / 14168.700 €
CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 249 CV AWD Homura Plus 249 / 18370.050 €
CX-60 2.5 e-Skyactiv PHEV AWD Takumi Plus 191 / 14170.200 €
CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 249 CV AWD Takumi Plus 249 / 18371.550 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mazda CX-60 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Mazda CX-60
Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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