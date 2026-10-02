Mazda CX-60: 1.000 euro di carburante Q8 in regalo e vantaggi fino a 9.000 euro

Mazda Motor Italia ha lanciato un'iniziativa promozionale dedicata alla Mazda CX-60. L'elemento più pragmatico dell'offerta - visti i tempi che corrono - nasce dalla collaborazione con Q8: chi acquista una CX-60 entro la fine di novembre 2026 riceve 1.000 euro in Buoni Carburante Q8.
Calcolando i consumi omologati della motorizzazione diesel e il prezzo medio del carburante alla pompa, questo bonus equivale a circa 8.400 km di percorrenza. Significa poter coprire le esigenze di viaggio di diversi mesi a costo zero, a seconda del tuo stile di guida e delle tue abitudini di percorrenza.
Il regalo sul carburante non sostituisce le altre promozioni della casa. Il contributo da 1.000 euro è infatti cumulabile con le offerte commerciali in corso, che già prevedono un risparmio complessivo fino a 9.000 euro. Per accedere al valore massimo del vantaggio occorre optare per una vettura disponibile in stock, consegnare un'auto usata in permuta e sottoscrivere il finanziamento Mazda Advantage.
La promozione cè valida per entrambe le motorizzazioni: la variante e-Skyactiv D, mossa dal 3.3 turbodiesel a sei cilindri in linea, e la versione e-Skyactiv PHEV, l'ibrida plug-in a benzina da 327 CV che affianca la trazione integrale alla possibilità di viaggiare a zero emissioni nei tratti urbani.
Se utilizzi la vettura per lavoro o disponi di una partita IVA, la casa propone una formula specifica per il noleggio a lungo termine. La Mazda CX-60 249 CV AWD Homura è infatti disponibile tramite Mazda Rent con un canone a partire da 449 euro al mese (IVA esclusa). Anche in questo caso si sommano i 1.000 euro in buoni carburante Q8, abbattendo in modo diretto i costi di gestione della tua flotta o dell'auto aziendale.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 200 CV Prime Line
|200 / 147
|53.850 €
|CX-60 2.5 e-Skyactiv PHEV AWD Prime Line
|191 / 141
|55.850 €
|CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 200 CV Exclusive Line
|200 / 147
|56.750 €
|CX-60 2.5 e-Skyactiv PHEV AWD Exclusive Line
|191 / 141
|58.750 €
|CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 249 CV AWD Exclusive Line
|249 / 183
|60.350 €
|CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 200 CV Homura Plus
|200 / 147
|62.650 €
|CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 200 CV Takumi
|200 / 147
|64.150 €
|CX-60 2.5 e-Skyactiv PHEV AWD Homura
|191 / 141
|64.650 €
|CX-60 2.5 e-Skyactiv PHEV AWD Takumi
|191 / 141
|66.150 €
|CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 249 CV AWD Homura
|249 / 183
|66.250 €
|CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 200 CV Homura
|200 / 147
|66.450 €
|CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 249 CV AWD Takumi
|249 / 183
|67.750 €
|CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 200 CV Takumi Plus
|200 / 147
|67.950 €
|CX-60 2.5 e-Skyactiv PHEV AWD Homura Plus
|191 / 141
|68.700 €
|CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 249 CV AWD Homura Plus
|249 / 183
|70.050 €
|CX-60 2.5 e-Skyactiv PHEV AWD Takumi Plus
|191 / 141
|70.200 €
|CX-60 3.3 e-Skyactiv D Hybrid Boost 48V 249 CV AWD Takumi Plus
|249 / 183
|71.550 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mazda CX-60 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Mazda CX-60
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.