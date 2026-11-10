Nuova Mitsubishi Pajero, pronta per l'avventura: ecco la dotazione ufficiale di accessori

La casa giapponese prepara il debutto del nuovo SUV prima in Australia e poi sugli altri mercati con venti accessori originali dedicati a fuoristrada, protezione e traino

La nuova Mitsubishi Pajero si prepara ad arrivare nelle concessionarie di tutto il mondo, ma per primi saranno i dealer australiani ad accoglierla (guarda nuova Mitsubishi Pajero).

Tanti accessori per l'avventura in fuoristrada

In occasione del lancio, il SUV giapponese debutterà anche con una dotazione specifica di venti accessori originali, sviluppati per affrontare le condizioni più impegnative del continente.

Il programma, coordinato dalla divisione australiana del marchio, ha preso il via all'inizio del 2022, ben prima della presentazione ufficiale del SUV, prevista per settembre 2026. Gli ingegneri locali hanno potuto lavorare sui dati CAD del modello prima della realizzazione dei prototipi, collaborando con aziende del settore e visitando successivamente il centro di ricerca e sviluppo Mitsubishi di Okazaki, in Giappone.

Mitsubishi Pajero 2026: debutto sul mercato australiano con gli accessori originali

Protezioni e soluzioni dedicate all'off-road

Tra le novità principali spicca la barra di protezione anteriore (FPB), proposta con o senza struttura in acciaio. Il componente protegge griglia e fari da detriti e piccoli urti ed è stato progettato per non compromettere il funzionamento dei sistemi ADAS. Il catalogo comprende anche protezioni trasparenti per i gruppi ottici, pellicole protettive per il cofano in diverse finiture, piastra paramotore e protezioni laterali sottoscocca. Per aumentare le possibilità di utilizzo lontano dall'asfalto sono disponibili anche snorkel, fari supplementari a LED e portapacchi.

Mitsubishi Pajero 2026: il bull bar per proteggere la zona anteriore dagli urti

Traino e recupero? Una dotazione completa

Particolare attenzione è stata riservata al traino, un'esigenza importante per un veicolo del genere. Il gancio dedicato viene fissato al telaio attraverso specifici rinforzi e può essere abbinato a cablaggi elettrici, impianto per i freni del rimorchio e sistema di distribuzione del peso. Non manca un supporto rinforzato per il verricello, utile nelle situazioni di recupero più impegnative. L'obiettivo, come spiegato da Mitsubishi Motors Australia, è proporre accessori funzionali, progettati per integrarsi con il veicolo e rispondere alle abitudini degli automobilisti locali.

Mitsubishi Pajero 2026: arriva con un motore turbodiesel da 201 CV e 480 Nm

Un solido turbodiesel per il debutto

La nuova Pajero utilizza una piattaforma a telaio a longheroni derivata dal pickup Triton, con sospensioni specifiche e una maggiore attenzione al comfort. Sotto il cofano trova posto un quattro cilindri 2.4 turbodiesel da 201 CV e 480 Nm, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti. La trazione integrale sfrutta i sistemi Super Select 4WD-II e Super All-Wheel Control.

I prezzi degli accessori saranno comunicati successivamente. Resta invece da definire l'arrivo del modello in Europa: Mitsubishi non ha ancora annunciato un calendario ufficiale, ma il debutto australiano rappresenta una delle prime tappe della commercializzazione internazionale.

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