Una Pajero così non l'avete mai vista: la rara Mitsubishi Flying Pug va all’asta negli USA

Venduta in soli 139 esemplari dei 1.000 previsti, è un'auto derivata dal più conosciuto Pajero Jr e sarà battuta all'asta negli Stati Uniti il prossimo settembre

Alla fine degli anni '90 Mitsubishi decise di sperimentare con un modello decisamente diverso rispetto alla propria produzione abituale.

Un progetto fuori dagli schemi

Nacque così la Flying Pug, realizzata sulla base della Pajero Jr., che in Italia aveva una controparte nella Pajero Pinin. L'obiettivo dichiarato era raggiungere quota 1.000 esemplari, ma il mercato rispose in modo molto diverso: le unità effettivamente vendute furono soltanto 139.

Mitsubishi Flying Pug: un raro esemplare di questo veicolo derivato dal Pajero Jr va all'asta

Ispirazione britannica e stile inconfondibile

La particolarità del modello era soprattutto estetica. Il veicolo doveva sembrare nato da un progetto inglese degli anni '50 o '60 come fonte d'ispirazione stilistica, richiamando le linee dei classici taxi di Londra più che quelle di un SUV giapponese. Nel tempo i cosiddetti ''Pinguini Volanti'' sono diventati estremamente rari e uno degli esemplari superstiti sarà proposto negli Stati Uniti dalla Mecum Auction (qui il link all’asta). L'auto protagonista della vendita ha percorso 131.241 km e conserva un aspetto sostanzialmente originale, caratterizzato da un'abbondanza di cromature esterne, oltre a cerchi argentati e pneumatici a fascia bianca.

Mitsubishi Flying Pug: ottimo stato di conservazione nonostante gli oltre 130.000 km percorsi

Meccanica nota, carrozzeria insolita

Sotto la carrozzeria dal gusto vintage rimane la collaudata componentistica del modello di derivazione. La Flying Pug adotta infatti il quattro cilindri 1,1 litri da 79 CV e 98 Nm di coppia, abbinato alla trazione integrale inseribile con modalità 4H e 4L, oltre alla possibilità di viaggiare con la sola trazione posteriore.

Più che per le prestazioni, questo particolare modello è ricordato per il suo design fuori dagli schemi, che lo ha reso uno dei veicoli più insoliti mai prodotti dalla casa giapponese e oggi un'interessante curiosità per gli appassionati di auto rare. Voi fareste un'offerta per questa originale automobile? Diteci la vostra.

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