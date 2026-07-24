Mitsubishi svela il nuovo Pajero: il SUV conquista i fan storici (video)

Il ritorno della Mitsubishi Pajero entra in una nuova fase.

Anteprima riservata in Giappone

Dopo le prime foto spia dell'inedito modello, i teaser dedicati alla firma luminosa (guarda le prime immagini del SUV) e gli interni digitali del nuovo sport utility (guarda la strumentazione della Pajero), il costruttore ha organizzato un'anteprima segreta durante lo Star Camp 2026, evento andato in scena in Giappone il 30 maggio scorso. Davanti a un gruppo selezionato di proprietari e appassionati dell’iconico SUV, è stato svelato quello che appare come un prototipo di produzione, raccogliendo impressioni spontanee sul futuro modello. Guardiamo insieme il video per scoprire la reazione dei presenti.

Le impressioni dei primi ospiti

Visto? Tra loro, qualcuno ha raccontato di aver preso la patente proprio al volante della Pajero originale, sottolineando l'emozione nel vedere la nuova generazione. Un partecipante ha definito il modello ''più accattivante del previsto'', mentre altri hanno apprezzato il modo in cui unisce robustezza fuoristrada e raffinatezza di alta gamma. Gli invitati hanno anche potuto entrare nella macchina, elogiando materiali, spazio interno e il comfort dell'atmosfera raffinata. Per un proprietario storico, il nuovo modello resta ''inconfondibilmente una Pajero nell'anima''.

Mitsubishi Pajero: svelato il nuovo SUV ai fan giapponesi in un evento privato

Gamma, tecnica e possibili sviluppi

Secondo il magazine CarsGuide, la versione australiana sarà proposta negli allestimenti GLX, GLS, Exceed e GSR, con livelli di equipaggiamento differenziati tra praticità, lusso e vocazione off-road. Non è escluso l'arrivo di una variante Ralliart, ispirata alla tradizione del marchio nei raid come la Dakar.

Il nuovo modello utilizzerà un telaio a longheroni derivato dal Triton, adattato per il progetto Pajero, mantenendo una configurazione con trazione integrale pensata per l'off-road. Mitsubishi promette ''eccezionali capacità fuoristrada'' unite a una “guida più raffinata”, in vista del debutto mondiale previsto per l'autunno del 2026. Voi siete fan di Mitsubishi Pajero? Fatecelo sapere.

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