Nuova Mitsubishi Pajero, un indizio sugli interni: ci sarà un Multi Meter digitale

La Mitsubishi Pajero sta per tornare e già sappiamo che il suo debutto è atteso in autunno. Intanto, per tenere alta l'attenzione, la casa automobilistica giapponese ha condiviso un nuovo teaser della vettura che anticipa qualcosina degli interni. Quello che mostra, per quanto poco, è comunque interessante. Già perché il teaser fa capire che ci sarò una reinterpretazione high-tech del triplo quadro strumenti che caratterizzava le precedenti Pajero. In pratica, avremo un schermo con 3 elementi circolari che mostreranno le informazioni dedicate all'utilizzo in fuoristrada: insomma, il Multi Meter.

Per andare off-road davvero ovunque

Secondo Mitsubishi, la nuova Pajero ''è progettata per offrire autentiche prestazioni fuoristrada che consentono una guida sicura, protetta e confortevole in diverse condizioni meteorologiche e stradali''. Sul nuovo modello, quindi, informazioni come altitudine, angoli di rollio e beccheggio, direzione della bussola, temperatura ambiente e distribuzione della coppia, saranno visibili attraverso alcuni elementi circolati visualizzati all'interno di un pannello, probabilmente quello dell'infotainment.

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I quadranti circolari richiamano gli indicatori analogici delle precedenti generazioni della Pajero, quando un inclinometro era considerato un equipaggiamento standard per i terreni che questi veicoli erano chiamati ad affrontare.

Come sarà la nuova Pajero?

Parlando del nuovo modello, passate foto spia avevano permesso di osservare che la Pajero si sarebbe caratterizzata per proporzioni da fuoristrada tradizionale, con un frontale squadrato, passaruota squadrati, cofano e parafanghi scolpiti. La casa automobilistica giapponese aveva confermato che la vettura utilizzerà il telaio a longheroni del pickup Triton (L200 da noi). Insomma, massima robustezza per andare davvero ovunque o quasi. Sembra che alla fine ci saranno 3 versioni della nuova Pajero, da quella maggiormente specifica per la guida in off-road fino a quella più orientata al comfort e all'utilizzo su strade asfaltate.

Presto per parlare della motorizzazioni ma verosimilmente sotto al cofano troveremo un powertran ibrido. Con il debutto che si avvicina, è probabile che nei prossimi mesi Mitsubishi continui a fornire piccoli indizi sulla nuova Pajero. Non rimane che attendere novità.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/06/2026