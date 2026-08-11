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Mitsubishi ASX VR-e, stile italiano e oltre 400 CV per la nuova elettrica

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57 minuti fa - Mitsubishi ASX VR-e, la nuova elettrica nasce da Foxtron e Pininfarina

La vettura deriva dalla Foxtron Bria, mentre il design è firmato Pininfarina
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Nonostante il nome, la nuova Mitsubishi ASX VR-e ha poco a che vedere con la Mitsubishi ASX che conosciamo. Inoltre, al momento sarà venduta solamente in Australia e Nuova Zelanda, sebbene ci sia un po' di Italia in questo modello. La casa giapponese è solita sfruttare collaborazione con altri marchi per offrire i suoi modelli. Per esempio, ASX è basata sulla Renault Captur. Anche la nuova Mitsubishi ASX VR-e deriva da un altro modello, ma non da quello francese.

Infatti, proviene da Foxtron, una casa automobilistica di Taiwan nata da una costola del produttore di elettronica Foxconn. Più precisamente, è una Foxtron Bria rimarchiata, la versione di produzione del concept Model B. Perché c'è un pizzico d'Italia? Perché lo stile è stato disegnato da Pininfarina.

Cosa sappiamo?

La casa giapponese non ha condiviso molti dettagli ma trattandosi della Foxtron Bria è abbastanza semplice scoprire le sue specifiche tecniche che non dovrebbero cambiare sulla versione Mitsubishi. Indipendentemente dal motore, tutti i modelli Bria utilizzano lo stesso pacco batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) con una capacità di 57,7 kWh. Foxtron afferma che questo accumulatore offre un'autonomia fino a 516 km anche se secondo il generoso ciclo di omologazione NEDC.

Mitsubishi ASX VR-e

Il modello Foxtron è offerto con due motorizzazioni: la prima da 232 CV e la seconda da 407 CV grazie alla presenza di un doppio motore elettrico. Lato prestazioni, l'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede, rispettivamente, 6,8 e 3,9 secondi. La batteria in corrente continua può essere ricaricata fino a una potenza massima di 134 kW.

Per quanto riguarda l'aspetto della Mitsubishi ASX VR-e, la casa giapponese ha utilizzato lo stesso approccio già impiegato su altri suoi modelli e quindi una personalizzazione minima del modello originale. Il frontale della Mitsubishi presenta il logo del marchio inciso sulla presa d'aria anteriore e una firma luminosa leggermente diversa. Anche i montanti posteriori presentano motivi differenti e sono presenti cerchi in lega dal design esclusivo. Gli interni sono identici, a eccezione del logo sul volante.

I prezzi ancora non sono stati svelati ma le vendite in Australia e Nuova Zelanda inizieranno nel corso dell'anno. La vedremo anche in Europa? Difficile ma comunque non possiamo fare altre che attendere eventuali novità.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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