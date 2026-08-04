Mitsubishi Pajero 2026, ecco cosa nasconde sotto la carrozzeria

Il conto alla rovescia per il debutto della nuova Mitsubishi Pajero è già iniziato dato che la presentazione è attesa per l'autunno. Per tenere alta l'attenzione sul ritorno della Pajero, la casa giapponese sta anticipando piccoli dettagli attraverso una serie di teaser. L'ultimo, ci mostra quello che troveremo sotto alla carrozzeria.

Telaio a longheroni e grandi capacità in off-road

Come racconta la casa automobilistica, la nuova Pajero promette ''una guida sicura e affidabile in un'ampia gamma di condizioni meteorologiche e stradali, offrendo al contempo un'esperienza di guida raffinata e confortevole''. Il nuovo teaser ci mostra quindi il sottoscocca.

La nuovo Pajero adotta un telaio a longheroni estremamente robusto e resistente, abbinato a un sistema di sospensioni progettato per offrire un'elevata tenuta di strada in tutte le condizioni di marcia. Questa combinazione garantisce eccezionali capacità fuoristrada, anche su terreni accidentati con dossi pronunciati e impatti significativi. Allo stesso tempo, offre un comfort di guida, smorzando i movimenti e le vibrazioni indesiderate della carrozzeria su strade sconnesse o irregolari.

Nuova Mitsubishi Pajero 2027, 3/4 anteriore

Ci sarà anche quella che Mitsubishi chiama tecnologia Super-All Wheel Control (S-AWC). Si tratta di un sistema integrato di controllo della dinamica del veicolo che ottimizza la maneggevolezza, le capacità fuoristrada e la stabilità in diverse situazioni di guida.

Come sarà la Pajero?

La casa automobilistica giapponese aveva confermato che la vettura utilizzerà la piattaforma del pickup Triton (L200 da noi). Foto spia ne abbiamo già viste e sebbene ancora camuffati, i prototipi hanno permesso di notare che la Pajero si caratterizzerà per proporzioni da fuoristrada tradizionale, con un frontale squadrato, passaruota squadrati, cofano e parafanghi scolpiti. Pare che alla fine ci saranno 3 versioni della nuova Pajero, da quella maggiormente specifica per la guida in off-road fino a quella più orientata al comfort e all'utilizzo su strade asfaltate.

Nuova Mitsubishi Pajero 2027, vista laterale

Non ci sono informazioni precise sulle motorizzazioni ma verosimilmente sotto al cofano troveremo un powertran ibrido.

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