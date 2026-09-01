Nuovo Pajero, Mitsubishi scopre il design nell’ultimo video: l’anima è da vero fuoristrada

Bisogna ammettere che Mitsubishi è riuscita a tenerci sulle spine con il nuovo Pajero. La casa giapponese ci ha mostrato nei mesi scorsi solo poche e nebulose immagini, compreso un video che lo mostra in anteprima a una ristretta cerchia di proprietari, ma senza farlo vedere ad altri (guarda il video di Mitsubishi Pajero). Ma il conto alla rovescia per il nuovo SUV è ormai agli sgoccioli. La presentazione mondiale è fissata per domani, 2 settembre2026 e, nell’attesa, la Casa giapponese ha diffuso un nuovo teaser video che permette di osservare più da vicino il design del SUV. Guardiamo la clip e facciamo due chiacchiere.

Gli ultimi dettagli prima del debutto

Le immagini restano volutamente scure, ma consentono di distinguere frontale, fiancate e posteriore. Davanti spicca un cofano molto alto e scolpito, raccordato a una firma luminosa dal look deciso. L’impostazione richiama alcuni modelli recenti del marchio, ma sul Pajero viene reinterpretata in chiave più imponente.

Mitsubishi Pajero: tutto pronto per il ritorno dell'iconico SUV giapponese

Un fuoristrada con una struttura tradizionale

Il frontale introduce una barra luminosa a tutta larghezza che unisce i gruppi ottici e accentua l’aspetto tecnologico del modello. Sotto la carrozzeria, però, l’impostazione rimane quella di un autentico fuoristrada, grazie al telaio a longheroni derivato dall’architettura condivisa con il pick-up Triton/L200. Il nuovo Pajero, anche conosciuto come Montero in alcuni mercati, si distingue quindi dai tanti SUV dall’aspetto robusto ma costruiti su una struttura monoscocca. Il filmato mette inoltre in evidenza montanti posteriori verticali, fiancate muscolose, passaruota squadrati e parafanghi pronunciati.

Mitsubishi Pajero: parte della strumentazione digitale dello sport utility asiatico

Il nome Pajero è sempre in primo piano

Il nuovo modello cerca un equilibrio tra tradizione e modernità anche nei dettagli. La scritta Pajero compare vicino ai passaruota anteriori, mentre al posteriore è stampata sul portellone, tra il logo dei tre diamanti e la zona destinata alla targa.

Il portellone sporge leggermente rispetto al lunotto e, almeno nelle immagini del teaser, non si vede una ruota di scorta di dimensioni standard. Non è però detto che sia stata eliminata: sui precedenti Pajero era montata direttamente sul portellone. La soluzione attuale contribuisce comunque a un look più pulito, su questo non c’è dubbio.

Mitsubishi Pajero: la firma luminosa del SUV

Tecnica e motore: cosa aspettarsi

Sul fronte tecnico è confermata la presenza del sistema Super-All Wheel Control, che interviene sulla distribuzione delle forze di trazione e frenata per migliorare stabilità, motricità e tenuta. A completare la dotazione dedicata alla guida in fuoristrada ci sono sospensioni sviluppate specificamente e un riduttore a due velocità.

Il modello 2027 dovrebbe condividere al lancio il propulsore con il pick-up da cui deriva: un 2.4 diesel biturbo capace di 204 cavalli e 470 Nm di coppia. In prospettiva, la gamma dovrebbe includere anche una motorizzazione ibrida benzina-elettrica. Dunque, non resta che attendere poche ore per vedere, finalmente, il nuovo SUV giapponese. Stay tuned!

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