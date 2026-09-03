Mitsubishi Pajero Rally Concept: il nuovo SUV si dà alla Dakar? Forse, ma…

Mitsubishi Pajero è tornato e lo ha fatto come meglio non avrebbe potuto, ovvero nella veste di SUV con telaio a longheroni e motore diesel. Una combinazione tecnologica che lo avvicina al mondo dell’off-road più di tanti concorrenti a confermare la medesima ispirazione dei suoi predecessori. Quindi, ok a comfort e praticità da sport utility, ma con un occhio di riguardo al fuoristrada più impegnativo.

E se arrivasse una variante “racing”?

In occasione della presentazione giapponese (guarda nuovo Mitsubishi Pajero), il costruttore ha inoltre mostrato, quasi in secondo piano, il Pajero Rally Concept, esercizio tecnico-stilistico che porta sulla nuova generazione un’impronta più sportiva.

Mitsubishi Pajero Rally Concept: la variante in veste off-road ''spinto'' del nuovo SUV

Il concept veste gli storici colori Ralliart

Il prototipo adotta una livrea rossa ispirata alle competizioni e diversi componenti dedicati all’uso lontano dall’asfalto. Tra questi figurano cerchi Work Crag T-Grabic MC da 18 pollici abbinati a pneumatici all-terrain, oltre a parafanghi anteriori e posteriori maggiorati, protezioni inferiori rosse, snorkel e una calandra con logo Ralliart. Alcune soluzioni sono indicate come accessori e, in determinati casi, come elementi ancora allo stadio di prototipo. La presenza della vettura, tuttavia, non equivale all’annuncio di un modello destinato alle concessionarie: una versione ad alte prestazioni non è ancora in programma.

Mitsubishi Pajero Rally Concept: parafanghi allargati, gomme tassellate e livrea Ralliart

Nessun progetto confermato

Interpellato dal media australiano CarSales sul possibile futuro sportivo del modello, il responsabile prodotto Kunitoshi Itagaki ha chiarito la posizione del marchio: “Al momento non abbiamo alcun progetto specifico o modello Ralliart da annunciare. Tuttavia, la nostra eredità nel mondo Ralliart è davvero importante per noi. Continueremo quindi a valutare l'opportunità di offrire prestazioni ed un'esperienza degne del nome Ralliart. Ma non c'è nessun piano confermato da rivelare. Questa è la mia risposta sincera”.

Mitsubishi sottolinea comunque come il retaggio sportivo del fuoristrada abbia contribuito allo sviluppo del nuovo Pajero, anche grazie alle dodici vittorie alla Dakar. Le tecnologie maturate nelle competizioni possono arrivare sui modelli stradali, ma al momento non viene annunciata alcuna variante di produzione più performante. A noi stuzzica l’idea di un Pajero in veste racing e a voi? Probabilmente ne sapremo di più in futuro.

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