Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition: cosa sappiamo della nuova versione off-road

Sulla passerella del SEMA Show di Las Vegas, Mitsubishi presenta la nuova Outlander Diamond Trail Edition, una versione speciale pensata per chi da un SUV chiede qualcosa in piu rispetto alle solite strade asfaltate e pretende di potersi avventurare su terreni sconnessi senza rischiare graffi alla vernice.

Sia chiaro, non parliamo di un fuoristrada puro a telaio con perni e ponte rigido, ma di una rivisitazione mirata della piattaforma del SUV medio nipponico, ma tra le modifiche di questa particolare versione c'è più del semplice makeup e a un marchio che ha più volte dettato legge nei rally raid più selettivi così come nel Mondiale Rally, un minimo di fiducia è obbligo concederla...

Un look da sterrato senza esagerare con l'arroganza

A un primo sguardo, la Diamond Trail Edition mette subito in chiaro le sue intenzioni senza per questo scivolare nel cattivo gusto o nell'eccesso visivo. I paraurti anteriore e posteriore sono stati ridisegnati per migliorare gli angoli d'attacco e d'uscita, garantendo un margine di manovra piu ampio (+2,2° all'anteriore e +0,9° al posteriore) quando l'asfaltato finisce per lasciare spazio a rocce e terra battuta.

Non manca un'inedita tinta Trail Green Metallic, dedicata a questa particolare versione. Completano il pacchetto estetico e funzionale i pneumatici all-terrain su cerchi dedicati nella misura 265/65-18, ideali per offrire la giusta presa dove il fondo si fa cedevole, oltre a dettagli grafici neri a contrasto e protezioni per il sottococca che rendono l'insieme piu muscoloso e pronto all'avventura.

Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition con accessori aftermarket

S-AWC e la nuova modalita Rock: la tecnologia per il fuoristrada

La vera novita sostanziale di questo allestimento risiede però nella gestione elettronica della trazione integrale Super All-Wheel Control (S-AWC). Tra le varie modalità di guida disponibili, il costruttore ha introdotto per la prima volta l'inedita modalita Rock, sviluppata specificamente per affrontare superfici sconnesse e fondi cedevoli.

Come funziona all'atto pratico? Il sistema accelera l'intervento dei freni sulle singole ruote per frenare sul nascere lo slittamento e trasferire coppia alla ruota con piu aderenza. In questo modo, mantiene con più facilità le ruote in trazione, evitando che una perdita di grip momentanea si traduca in una perdita di controllo del veicolo.

Insieme alla modalità Rock si attivano automaticamente due funzioni dedicate:

Hill Descent Control integrato: il sistema per il controllo automatico della velocità in discesa si inserisce da solo non appena selezioni il programma Rock, senza costringerti a cercare l'interruttore sul tunnel o nel menu.

Telecamere Multi-View estese: il sistema di monitoraggio a 360° rimane attivo fino a 30 km/h, e non solo fino a 10 km/h come sulle versioni standard, permettendoti di tenere d'occhio pietre e ostacoli ad altezza ruote nella guida reale e non solo a passo d'uomo.

Nel quadro strumenti, inoltre, compare una schermata inedita, che ti mostra in tempo reale angolo di sterzata, slittamento delle singole ruote e livello di intervento del controllo di trazione.

Quando arriva sul mercato e cosa aspettarsi

Presentata in anteprima nell'ambito del SEMA 2026 a Las Vegas, la Diamond Trail Edition e accreditata come model year 2028 per il mercato nordamericano. Al momento Mitsubishi non ha ancora rilasciato i listini ufficiali né dettagli precisi su un'eventuale commercializzazione nei mercati europei.

Tuttavia, l'impostazione di questa versione conferma la volontà di rilanciare le doti dinamiche del SUV ibrido giapponese (mosso da un 4 cilindri a benzina plug-in hybrid da 2,4 litri con 301 CV e 86 km di autonomia elettrica). Continueremo a seguirne gli sviluppi per capire se e quando potremo provarla anche sulle nostre strade.

VEDI ANCHE