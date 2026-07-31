Ruota impazzita centra un SUV: le immagini della dashcam fanno il giro del web

Un filmato registrato da una dashcam nei pressi di Filadelfia, negli Stati Uniti, documenta un incidente insolito che ha coinvolto una Nissan Rogue, la gemella americana del modello che dalle nostre parti è più conosciuto come X-Trail (guarda nuova Nissan X-Trail).

Nissan colpita da una ruota, le immagini shock

Secondo quanto riportato dal canale WPVI, una Tesla procedeva nello stesso senso di marcia nella corsia centrale quando la sua dashcam ha ripreso uno pneumatico che rimbalzava sullo spartitraffico. Dalle immagini emerge che la ruota, probabilmente appartenente a un camion, ha cambiato traiettoria dopo aver colpito il guardrail in cemento, finendo contro il veicolo che viaggiava nella corsia di sinistra. Guardiamo il video per capire meglio l’impressionante dinamica dei fatti.

Danni estesi al SUV, indagini ancora aperte

L'impatto ha interessato il SUV Nissan, che ha subito ingenti danni. Infatti, le conseguenze sono state particolarmente pesanti: il parabrezza è in frantumi, la parte anteriore risulta gravemente deformata e il paraurti appare completamente danneggiato.

Curiosamente, il conducente della Tesla ha dichiarato al canale Action News di non essersi reso conto di cosa fosse successo in quel momento. Nonostante la violenza dell'urto, le autorità non hanno ancora confermato l'eventuale presenza di feriti a bordo del veicolo interessato, mentre restano da chiarire l'origine della ruota e le cause del distacco.

SUV colpito da una ruota in autostrada: la Nissan Rogue un attimo prima dell'impatto

Un episodio che evidenzia i rischi sulla strada

Le immagini diffuse confermano la pericolosità di una ruota staccata, capace di trasformarsi in un corpo ad alta velocità con effetti imprevedibili.

Un episodio che richiama l'attenzione sui pericoli del tutto inaspettati che possono presentarsi durante la guida, anche in condizioni di traffico apparentemente regolari, mentre gli investigatori proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

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