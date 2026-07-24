Incidenti stradali, calano le vittime ma aumentano incidenti e feriti. I dati del rapporto Aci-Istat

Si parla spesso di sicurezza stradale, ma qual è lo stato reale della situazione nel nostro Paese? Possiamo sintetizzarlo così: meno vittime, ma più incidenti e più feriti. È il quadro che emerge dal rapporto Aci-Istat sugli incidenti stradali nel 2025. Lo scorso anno sulle strade italiane hanno perso la vita 2.868 persone, il 5,3% in meno rispetto al 2024 e per la prima volta dal 2020 il bilancio scende sotto quota 3.000. Allo stesso tempo, però, aumentano sia i sinistri (+2,2%) sia i feriti (+1,7%), mentre preoccupa la crescita dei decessi tra ciclisti, utilizzatori di biciclette elettriche e conducenti di monopattini. Dati che si inseriscono nell’attuale discussione sull’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici.

La fotografia della sicurezza stradale in Italia

Incidenti stradali, i dati del rapporto Aci-Istat

La situazione che emerge dal rapporto è duplice. Da una parte diminuiscono le vittime tra occupanti di automobili (1.125, -10,1%), motociclisti (802, -3,4%), ciclomotoristi (56, -8,2%) e pedoni (419, -10,9%); dall’altra cresce (e non di poco) la mortalità tra chi si muove con mezzi più leggeri. Le vittime della mobilità attiva e della micromobilità arrivano complessivamente a 253, in aumento del 21,6% rispetto al 2024. Nel dettaglio, i ciclisti uccisi sono stati 198 (+20%), gli utilizzatori di biciclette elettriche 30 (+50%) e i conducenti di monopattini elettrici 25 (+8,7%). Per il secondo anno consecutivo cresce anche il numero di morti tra gli occupanti di autocarri, arrivati a 166 (+13,7%). Nel complesso, gli utenti vulnerabili della strada (pedoni, ciclisti, motociclisti, ciclomotoristi e utilizzatori di monopattini) rappresentano ormai il 53,3% delle vittime totali, contro il 51,8% del 2024. Rispetto al 2024, gli aumenti più marcati riguardano i bambini tra 0 e 4 anni, passati da 8 a 14 vittime (+75%), e i giovanissimi di 18-19 anni, da 78 a 87 (+11,5%).

Incidenti stradali, le tipologie di vittime

Un dato interessante è anche quello che emerge dal confronto con il resto d’Europa. Nella Ue27 le vittime della strada sono state complessivamente 19.463 nel 2025, in calo del 2,4% rispetto al 2024. Una riduzione più contenuta di quella italiana. Nonostante questo, l'Italia scende dal 19° al 20° posto nella classifica europea della mortalità stradale, perché il tasso medio Ue27 resta più basso, 43 morti per milione di abitanti contro i 48,7 del nostro Paese.

Le cause principali

Incidenti stradali, le cause principali

Tra i comportamenti alla guida responsabili di questi numeri, troviamo la distrazione (che resta la causa più frequente con il 15,1% dei casi), seguita dal mancato rispetto della precedenza o dei semafori (12,6%), dalla velocità troppo elevata (7,8%) e dalla manovra irregolare (7,6%). Sale dal 3% al 3,8% la quota di incidenti droga-correlati, mentre quella alcol-correlata scende leggermente al 7,7%.

FONTE: Istat

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