Monopattini elettrici ci siamo, tra pochi giorni scatta l'assicurazione obbligatoria

Dopo il rinvio voluto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 17 luglio entrerà in vigore l'obbligo dell'assicurazione per l'utilizzo dei monopattini elettrici. Tra pochi giorni, quindi, senza assicurazione non si potrà circolare legalmente. L'obbligo fa parte di quel pacchetto di novità che la riforma del Codice della Strada, voluta dal Ministro Salvini, ha introdotto. Oltre all'obbligo dell'assicurazione, come sappiamo per circolare con i monopattini elettrici bisogna utilizzare sempre il casco e dotare questi mezzi per la micromobilità di un apposito targhino.

Un rinvio di 60 giorni e adesso è tutto pronto

In realtà, l'obbligo dell'assicurazione dove entrare in vigore il 16 maggio. Tuttavia, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) aveva evidenziato l'esistenza di alcune problematiche tecniche da risolvere che non permettevano di avere pienamente operativa la piattaforma per la gestione delle assicurazioni per il 17 maggio. Per tale motivo era stato richiesto e poi ottenuto un rinvio di 60 giorni. La proroga è al termine e tra pochi giorni scatterà l'obbligo.

Monopattini elettrici come le bici, per legge. Tutte le regole

Targa, casco e assicurazione obbligatori per i monopattini

Questi sono i 3 requisiti per poter utilizzare legalmente i monopattini elettrici in Italia. Il casco obbligatorio, lo ricordiamo, vale per tutti e non solamente per i minori. Del targhino o del contrassegno identificativo abbiamo già scritto ampiamente e abbiamo visto quali siano le regole d'uso, le modalità di richiesta e i prezzi. Trovate tutto a questo link (cliccate qui).

Adesso arriva l'assicurazione obbligatoria. Diverse compagnie assicurative hanno già iniziato a proporre prodotti ad hoc. Va detto che l’intestatario del monopattino tramite il targhino è anche l’intestatario della polizza. Il targhino viene così associato automaticamente alla relativa copertura assicurativa, consentendo alle Forze dell’ordine di poter effettuare verifiche incrociate in tempo reale. Le società di sharing si sono già adeguate da tempo. Bisognerà adesso vedere cosa faranno i privati. Non rispettare le nuove normative può portare a multe molto salate.

Per chiarire i dettagli sull'assicurazione dei monopattini, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva predisposto delle apposite FAQ (cliccate qui).

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/07/2026