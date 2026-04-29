Monopattini elettrici, l'assicurazione slitta a luglio. Nulla cambia per il targhino

Con la riforma del Codice della Strada voluta dal Ministro Salvini le regole per l'utilizzo dei monopattini elettrici sono cambiante sensibilmente. Tra le novità più importanti, l'introduzione dell'obbligo del targhino di cui abbiamo scritto diverse volte e dell'assicurazione. Parlando proprio dell'assicurazione, l'obbligo vero e proprio doveva scattare per i possessori di un monopattino elettrico a metà maggio assieme a quello del targhino. C'è però una novità perché in questi giorni, attraverso una circolare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concesso una proroga di 60 giorni. In pratica, l'obbligo è stato rinviato al 16 luglio. Perché questa decisione?

Monopattini elettrici

Ci sono problemi tecnici da risolvere

I motivi sono specificati all'interno della circolare del Ministero. A quanto pare, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha evidenziato l'esistenza di alcune problematiche tecniche da risolvere che non permettono di avere pienamente operativa la piattaforma per la gestione delle assicurazioni per il 17 maggio.

Nell’ambito dei lavori per la predisposizione tecnica delle piattaforme informatiche da utilizzare per l’emissione delle polizze assicurative l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha rappresentato talune criticità di natura tecnica, che non consentono di avere i sistemi informatici pienamente operativi per l’emissione delle polizze per il 17 maggio. Ai fini dell’emissione delle polizze assicurative, sono, infatti, necessari flussi IT di dati tra la ''piattaforma monopattini'' della Motorizzazione, la banca dati SITA ANIA delle coperture assicurative e le imprese assicuratrici.

A causa di queste problematiche tecniche, ANIA ha chiesto una proroga di 60 giorni al fine di raggiungere la piena operatività dei sistemi informatici delle imprese assicuratrici che dovranno erogare le polizze ai possessori dei monopattini elettrici. Tutto rinviato al 16 luglio.

Nulla cambia per il targhino

L'obbligo dell'assicurazione scatterà quindi in estate. Per il targhino, invece, non ci sono novità e l'obbligo di dotare i propri monopattini elettrici di questo contrassegno identificativo scatterà sempre dal 17 maggio (qui trovate regole e prezzi).

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/04/2026