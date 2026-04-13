Monopattini elettrici, assicurazione obbligatoria: le FAQ del Ministero delle Imprese

Per circolare legalmente con i monopattini elettrici serve adesso anche l'assicurazione come previsto dalla riforma del Codice della Strada. Si tratta di una novità importante che, comunque, sta generando anche un po' di confusione tra gli utilizzatori di questi mezzi per la micromobilità elettrica. Per tale motivo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha voluto fornire chiarimenti su intestatari, coperture, massimali e diritto di rivalsa per le assicurazioni dedicate ai monopattini elettrici.

Il tutto è racchiuso alle interno di FAQ pubblicate sul sito del Ministero (le trovate qui) in seguito alle recenti disposizioni per il rilascio dei contrassegni identificativi introdotte dal decreto 6 marzo 2026 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Monopattini elettrici e assicurazioni, cosa c'è da sapere

Innanzitutto, chi può richiedere la polizza assicurativa per i monopattini elettrici? Tutti i maggiorenni e anche i minori a partire dai 14 anni. Per i minori, ovviamente, spetterà ai genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di incidente, sono coperti solo i danni provocati dal proprietario del monopattino o da chiunque sia alla sua guida? Il Ministero spiega che la risposta dipende dalle condizioni contrattuali. Se il monopattino è condiviso in famiglia, conviene valutare se la polizza RC Auto contiene la clausola che copre tutti i conducenti o solo l’intestatario. Nel caso di copertura del solo intestatario, un incidente causato da un familiare, non indicato in polizza, potrebbe non essere coperto.

Monopattini elettrici

Quali sono i massimali minimi obbligatori? Secondo il Ministero il massimale minimo previsto dalla legge è di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per quelli alle cose. E il diritto di rivalsa? Si tratta di uno scenario in cui il conducente viola gravemente le condizioni di polizza o le norme del Codice della Strada come nel caso di guida in stato di ebbrezza. Per i monopattini, il suggerimento è quello di verificare se la polizza prevede clausole di rivalsa anche in caso di guida senza casco (adesso sempre obbligatorio) o di trasporto non consentito di un passeggero.

Una polizza RC Famiglia basta davvero? Secondo il Ministero, molte di queste coperture escludono espressamente i veicoli soggetti a obbligo di assicurazione RC Auto. Inoltre, per avere validità legale devono includere anche il codice del contrassegno identificativo del monopattino, cioè il targhino. Infine, il Ministero ricorda che la piattaforma monopattini è interoperabile con la piattaforma delle coperture assicurative RC Auto dell'ANIA: il contrassegno identificativo di ogni monopattino viene quindi associato automaticamente dal sistema ai dati della relativa copertura assicurativa, consentendo alle forze dell'ordine verifiche incrociate in tempo reale.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/04/2026