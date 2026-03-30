Targhino e assicurazione obbligatori, quanto costa mantenere un monopattino elettrico?

Dal 16 maggio obbligo di targhino e assicurazione per i monopattini elettrici. Scopri quanto costa mettersi in regola e quali sono le sanzioni previste

Dal 16 maggio scattano gli ultimi obblighi della riforma del Codice della Strada per quanto riguarda i monopattini elettrici. A partire da questa data sarà necessario dotare il proprio mezzo per la micromobilità elettrica del ''targhino'' oltre ovviamente a disporre dell'assicurazione. Per gli italiani che vogliono utilizzare i monopattini per muoversi agilmente in città, quanto costerà mettersi in regola per circolare legalmente per evitare di incorrere in sanzioni che sono pure piuttosto salate?

Quanto costa davvero il targhino per i monopattini elettrici?

L'iter è stato molto lungo in quanto servivano diversi decreti attuativi per stabilire come sarebbe dovuto essere, chi lo avrebbe dovuto stampare, le regole per la richiesta e soprattutto i costi. La riforma del Codice della Strada era entrata in vigore alla fine del 2024 e l'obbligo del targhino entrerà in vigore solamente dal 16 maggio 2026. Insomma, c'è voluto diverso tempo. Quindi, quanto costa? Tecnicamente, il contrassegno chiamata anche targhino, costa 8,66 euro. Tuttavia, siamo in Italia e quindi ci sono anche diritti e imposte da applicare.

Insomma, sommando le varie mini tasse, si arriva a spendere circa 33-34 euro per poter ottenere quel contrassegno che permette di circolare legalmente sulle strade con il proprio monopattino. Calcolatrice alla mano, le tasse valgono circa il 300% del valore del targhino. Non per nulla, Assosharing, l'associazione italiana degli operatori di sharing e micromobilità, ha puntato il dito contro questi costi, affermando che non ci sono precedenti simili in Europa.

Quanto costa l'assicurazione per i monopattini elettrici?

Insomma, chi ha già un monopattino o chi ne sta acquistando uno, deve mettere in conto 33-34 euro per ottenere il targhino che, ricordiamo, è collegato alla persona e non al mezzo. E l'assicurazione? Anche qui è obbligatoria per poter circolare legalmente. Ovviamente dipende dalle polizie e dalle garanzie aggiuntive ma si va in media da 25 a 150 euro. Chiaramente parliamo di un balzello da pagare annualmente. Insomma, costi fissi da tenere sempre in considerazione.

E le multe?

Le sanzioni previste possono essere pesanti. Chi sarà sorpreso senza assicurazione o targhino, rischia multe da 100 a 400 euro.

(Immagine di copertina generata con AI)

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/03/2026