La roadster si ispira alla Corvette C1, ma sotto il vestito c'è una MX-5

Il carrozziere giapponese Mitsuoka (guarda la homepage di Mitsuoka Motor) ha confermato l'arrivo di un nuovo modello attraverso un teaser bozzetto e un’immagine che mostra una vista posteriore parziale della vettura.

Mitsuoka Roadster: l'immagine di coda dell'auto che sta realizzando il carrozziere giapponese

La nuova roadster retrò di Mitsuoka

Si tratta di una roadster a due posti dal design dichiaratamente retrò, il cui debutto è previsto per novembre. L'azienda, nota per reinterpretare modelli di serie con carrozzerie profondamente riviste, mantiene per ora il massimo riserbo sulle caratteristiche tecniche e sul nome del progetto, annunciando che nei prossimi mesi provvederà a rivelare altri dettagli.

Mitsuoka Roadster: design ispirato alla Corvette C1, ma base di partenza la Mazda MX-5

Design ispirato agli anni Cinquanta

Dalle proporzioni e dallo schizzo firmato da Takanori Aoki, già autore dei modelli Himiko e Rock Star, emergono richiami evidenti alla Corvette C1, in particolare alla versione del 1958, riconoscibile per il frontale con fari quadrupli.

La carrozzeria appare realizzata su misura, con fari rotondi, ampia griglia anteriore, prese d'ria laterali ispirate al modello americano e parafanghi posteriori scolpiti. Si notano inoltre un splitter affilato, minigonne laterali e un diffusore che rafforzano l'impronta sportiva del progetto.

Mitsuoka Roadster: debutto a novembre per il nuovo modello del carrozziere giapponese

Motore standard e cambio manuale o automatico

Secondo le informazioni disponibili, la nuova spider dovrebbe essere sviluppata sulla piattaforma della Mazda MX-5 e adottare il motore aspirato quattro cilindri 2.0 da 184 CV. La trazione sarà posteriore, con la possibilità di scegliere tra un cambio manuale a sei marce oppure un cambio automatico a sei rapporti.

Al momento Mitsuoka non ha diffuso ulteriori informazioni ufficiali, limitandosi a confermare che nuovi aggiornamenti saranno pubblicati attraverso i propri canali dedicati.

VEDI ANCHE

Tags