All'asta l'unica Pagani Huayra Roadster con cambio manuale

La prima Pagani Huayra Roadster dotata di cambio manuale andrà all'asta il mese prossimo e per i collezionisti che non hanno problemi di budget si tratta di una ghiotta occasione. Bisognerà però prepararsi a sborsare parecchi soldi visto che RM Sotheby's , che si occupa della vendita, ha stimato che la supercar potrebbe essere venduta a un prezzo compreso tra 5 e 7 milioni di dollari (circa 4,4 - 6,1 milioni di euro). Soprannominata ''Executor'', al momento della catalogazione risultava aver percorso solo 53 miglia, cioè 85 km.

Pagani Huayra Roadster

Un nome ispirato a Star Wars

La produzione della Huayra Roadster è stata limitata a 148 esemplari, di cui 100 modelli ''standard'', 40 Roadster BC e 8 Imola Roadster. Questo esemplare prende il nome da una delle astronavi di Darth Vader ed è stato commissionato da Vince Zampella, un noto sviluppatore di videogiochi che ha contribuito alla creazione di Call of Duty. Zampella è però morto lo scorso dicembre a seguito di un incidente con la sua Ferrari 296 GTS.

Per la sua Pagani Huayra Roadster, aveva optato per una personalizzazione davvero meticolosa. Adesso, la sua supercar cerca un nuovo proprietario.

Pagani Huayra Roadster

Gli esterni sono impreziositi da fibra di carbonio con sfumature blu, abbinata ad accenti verniciati in blu Indaco e bianco. Presenta inoltre alettoni, splitter e spoiler molto più vistosi rispetto a una normale Huayra Roadster. Le personalizzazioni continuano nell'abitacolo, con rivestimenti in pelle Black Mamba e Indaco Blue che si affiancano a componenti in titanio e fibra di carbonio a vista.

Motore V12

Il cuore pulsante di questa Pagani Huayra Roadster è un motore V12 biturbo da 6 litri di cilindrata in grado di erogare ben 846 CV e 1.49 Nm di coppia. L'unità è abbinata a un cambio manuale Xtrac a sette marce. Il prezzo originale di vendita era di circa 6,67 milioni di euro. La supercar sarà venduta in abbinamento a un set di valigie personalizzato e coordinato. Si stima che esistano solo 14 esemplari della Huayra coupé con cambio manuale, e un solo esemplare della Roadster, ora offerto in vendita. L'asta si terrà il 14 agosto.

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