Mercedes-Benz SLS AMG, record inatteso all’asta: vendita anomala? No, tutto confermato dopo i dubbi

La youngtimer sportiva del 2012 è stata venduta per 678.000 euro. La piattaforma conferma la regolarità dell'asta dopo che appassionati e utenti avevano mosso delle perplessità

Una Mercedes-Benz SLS AMG del 2012 con appena 251 miglia percorse ha attirato l'attenzione del mercato delle auto da collezione dopo essere stata aggiudicata su Bring a Trailer (guarda la homepage di Bring a Trailer) per una cifra impensabile. Ma vediamo cosa è successo.

Mercedes-Benz SLS AMG 2012: l'esemplare della supercar aggiudicato per circa 678.000 euro

Un'asta fuori dagli schemi

Il risultato ha sorpreso osservatori e collezionisti, considerando che la cifra supera di gran lunga le transazioni precedenti registrate per questo modello. L'importo finale ha alimentato dubbi sulla validità dell'operazione, con molti utenti che hanno ipotizzato un errore durante la fase conclusiva dell'asta.

Mercedes-Benz SLS AMG 2012: gli interni dell'auto venduta da Bring a Trailer

Un prezzo superiore ai precedenti record

Fino a oggi il riferimento più elevato sulla piattaforma riguardava una versione Black Series, venduta nel 2022 a 755.000 dollari (circa 660.000 euro). Per le versioni standard, invece, il massimo registrato era decisamente inferiore. Durante la gara di rilanci, quando l'offerta aveva già raggiunto quota 576.000 dollari (circa 504.000 euro), un nuovo utente ha presentato un'offerta da 775.000 dollari (circa 678.000 euro), chiudendo immediatamente la competizione e lasciando increduli gli appassionati della supercar tedesca.

Mercedes-Benz SLS AMG 2012: la documentazione con le caratteristiche dell'auto

Porta un Trailer che conferma la regolarità

Per chiarire ogni dubbio, la piattaforma ha spiegato che l'acquirente aveva inserito manualmente l'importo e confermato l'offerta attraverso il doppio controllo previsto dal sistema. Successivamente anche il venditore ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento completo. A rafforzare la credibilità dell'operazione è intervenuto anche Dave Kinney della Hagerty Price Guide, che ha confermato di aver visionato la documentazione relativa al bonifico.

Mercedes-Benz SLS-AMG 2012: l'esemplare ha percorso solo 251 miglia

Un nuovo riferimento per il mercato?

Resta da capire se questa vendita rappresenterà un episodio isolato oppure un nuovo valore di riferimento per il mercato. Negli ultimi anni le quotazioni della SLS AMG hanno mostrato una crescita costante, ma nessuna transazione aveva raggiunto livelli simili. Se il record sarà confermato anche da futuri compravenditi, potrà variare le aspettative di venditori e collezionisti, pur restando un risultato eccezionale difficilmente replicabile.

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