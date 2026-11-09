Chi vince le WTA Finals 2026 si porta a casa una Mercedes-AMG SL 55 unica al mondo

Chi vincerà il singolare delle FAGE WTA Finals 2026, il torneo che chiude la stagione del tennis femminile, non tornerà a casa solo con il trofeo. Ad aspettarla c’è una Mercedes-AMG SL 55 4Matic+ costruita in un solo esemplare dal programma di personalizzazione Manufaktur Made to Measure. Le Finals si giocano dall’8 al 15 novembre a Indian Wells, in California, e le chiavi saranno consegnate durante la premiazione dell’ultimo giorno.

Una SL fatta su misura

Tutto parte dal colore. La carrozzeria è dipinta con una vernice Ultraviolet della gamma Manufaktur, ispirata ai colori della WTA. I cerchi sono AMG forgiati da 21” con un disegno a dieci doppie razze, scelto per dare ancora più presenza alla roadster. Dentro il contrasto è voluto. La pelle Nappa Manufaktur color Crystal White risponde al viola degli esterni, affiancata dalle finiture in carbonio AMG. Per Mercedes è il modo di mostrare fin dove può arrivare il programma Manufaktur, con una sola auto pensata per una sola campionessa. Le altre personalizzazioni sono tutte dedicate al torneo. Le soglie delle porte sono disegnate apposta, mentre i cuscini dei poggiatesta portano goffrature e incisioni ispirate alle WTA Finals. C’è anche una targhetta con il nome della campionessa, che verrà incisa solo a torneo concluso, quando si saprà chi l’ha vinto. Sotto la carrozzeria non cambia nulla. La meccanica è quella della SL 55 di serie, con la trazione integrale 4Matic+ e la stessa dotazione prestazionale AMG. Per il mercato tedesco Mercedes dichiara un consumo combinato WLTP tra 12,9 e 13,4 l/100 km, con emissioni di CO2 di 294 g/km e classe G.

Il primo anno con la WTA

L’auto chiude la prima stagione della partnership tra Mercedes-Benz e il circuito femminile. Dall’inizio del 2026 la Casa di Stoccarda è Premier Partner della WTA e suo partner automobilistico esclusivo. «Per la campionessa abbiamo realizzato una Mercedes-AMG SL 55 Manufaktur Made to Measure unica», ha spiegato Christina Schenck, vicepresidente di Mercedes-Benz AG per digital, comunicazione e relazioni con gli investitori. «Vogliamo celebrare il suo straordinario risultato con qualcosa creato solo per lei. E ogni volta che salirà sulla sua nuova Mercedes-Benz, vogliamo che si senta a casa».

Per Sarah Swanson, responsabile del brand di WTA Ventures, è «un modo fantastico per concludere la nostra prima stagione con Mercedes-Benz come Premier Partner del WTA Tour». Swanson ha ricordato anche il Mercedes-Benz Signature Court e le altre iniziative per il pubblico organizzate durante l’anno. La SL spetta solo alla vincitrice del singolare. Le vincitrici del doppio ricevono invece un leasing gratuito di 12 mesi su vetture Mercedes-Benz.

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