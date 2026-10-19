Mercedes sceglie NVIDIA per le auto del futuro: cosa cambia

Le future Mercedes integreranno le tecnologie NVIDIA Hyperion, Alpamayo Stack e Halos per potenziare l'assistenza alla guida, la sicurezza attiva e il parcheggio automatizzato

Non solo Volvo, anche Mercedes ha scelto la tecnologia di NVIDIA per offrire avanzate soluzioni di assistenza alla guida che troveremo sulle auto di prossima generazione. Le due aziende estenderanno la loro partnership per sviluppare congiuntamente la prossima generazione di sistemi di assistenza alla guida e di guida automatizzata.

Cosa cambia per le future Mercedes?

La collaborazione unisce le competenze di Mercedes nell’ingegneria automotive e nella sicurezza, insieme al sistema operativo MB.OS, con le tecnologie NVIDIA basate sull'intelligenza artificiale. Le future auto della casa tedesca disporranno quindi dell'architettura NVIDIA Hyperion. Non solo l'architettura di calcolo ma pure la sensoristica. Inoltre, potranno contare sul software Alpamayo Stack e il sistema Halos, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo dei veicoli automatizzati.

Mercedes NVIDIA

Il sistema operativo MB.OS di Mercedes supporta nuove funzioni di guida e aggiornamenti OTA, integrandosi con l'architettura di elaborazione e sensori di bordo NVIDIA Hyperion. NVIDIA Alpamayo Stack offre un software di guida completo con funzionalità di ragionamento basate sull'intelligenza artificiale, supportando l'assistenza urbana punto a punto, la sicurezza attiva e il parcheggio automatizzato. NVIDIA Halos arricchisce le basi di sicurezza di Mercedes, includendo uno stack di sicurezza parallelo che aggiunge ridondanza e protezioni.

Insieme, queste tecnologie supportano i sistemi avanzati di assistenza alla guida e lo sviluppo di future applicazioni di Livello 4, tra cui i robotaxi.

Non solo guida autonoma

La partnership tra le due aziende non riguarda solamente lo sviluppo di avanzate funzionalità di assistenza alla guida. Mercedes si affida alle tecnologie NVIDIA anche per la simulazione ingegneristica dei veicoli e all'interno di MO360, il suo ecosistema di produzione digitale, dalla pianificazione virtuale alle applicazioni basate sull'intelligenza artificiale. I due partner collaborano per migliorare ulteriormente l'efficienza, la flessibilità e la qualità in tutta la rete produttiva globale.

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