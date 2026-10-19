Guida autonoma, Volvo sceglie NVIDIA: le novità per le future auto

Le case automobilistiche stanno investendo molto nello sviluppo di soluzioni di assistenza alla guida sempre più raffinate e avanzate. Anche Volvo sta lavorando molto in questa direzione per migliorare la sicurezza delle sue vetture. Per tale motivo, ha annunciato di aver ampliato la sua collaborazione con NVIDIA.

Un nuovo passo avanti verso le Volvo del futuro

Le due aziende collaborano dal 2017 e oggi sulle più recenti Volvo troviamo la piattaforma NVIDIA Orin. Grazie alla nuova partnership, le Volvo di nuova generazione potranno disporre della piattaforma Hyperion, anche per quanto riguarda i sensori. Inoltre, le auto della casa automobilistica potranno contare pure sul sistema operativo Halos e sul sistema di assistenza alla guida Alpamayo Stack.

Stando a quanto dichiarato dalla casa automobilistica, la combinazione di questo hardware e software permetterà alle vetture di muoversi in sicurezza in ambienti complessi in un ambiente reale. Ciò include autostrade, strade cittadine trafficate e parcheggio. Stiamo quindi parlando di un sistema che dovrebbe funzionare in maniera molto simile alla Full Self Driving di Tesla.

Volvo e NVIDIA

Insieme, le aziende alzeranno l'asticella della sicurezza alla guida grazie a soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, rendendo al contempo la guida più semplice e agevole per i clienti, grazie all'introduzione graduale di sistemi ''eyes-off and mind-off''.

Un annuncio quindi molto interessante e sicuramente importante. Tuttavia non sono chiare le tempistiche e soprattutto quali saranno i primi modelli a disporre di queste avanzate funzionalità di assistenza alla guida.

Le dichiarazioni

Su questa nuova partnership che guarda al futuro, Håkan Samuelsson, presidente e CEO di Volvo, ha dichiarato:

Da quasi 100 anni Volvo è sinonimo di sicurezza automobilistica. Collaborando con NVIDIA, uniamo due punti di forza distinti: una conoscenza della sicurezza leader del settore e una tecnologia di intelligenza artificiale di livello mondiale. Questa combinazione ci offre un'opportunità unica per creare auto più sicure e attraenti per i nostri clienti.

Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA, aggiunge:

L'accelerazione computazionale ha trasformato l'auto in una macchina intelligente in grado di comprendere il mondo che la circonda. Volvo si dedica da quasi un secolo alla protezione delle persone sulle strade. Insieme, stiamo combinando gli straordinari sistemi di sicurezza dei veicoli Volvo con NVIDIA Hyperion e Halos per costruire una nuova generazione di auto che renderanno la guida più sicura e agevole.

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