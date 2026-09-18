McLaren, rivoluzione nella gamma, due modelli su tre in uscita entro il 2028 (e anche il terzo è agli sgoccioli)

McLaren ritirerà GTS e Artura entro il 2028, mentre anche la 750S, il terzo modello core, è vicina a fine carriera.

Due modelli su tre della gamma McLaren usciranno di produzione entro la fine del 2028. Parallelamente alla notizia dell’investimento da 500 milioni di sterline nel Regno Unito, destinato a un secondo stabilimento di assemblaggio, all’ampliamento del sito di Woking e allo sviluppo dei modelli di nuova generazione di modelli (tra cui un SUV e una GT) è emersa l’indiscrezione dell’uscita di scena (a tratti quasi prematura) di due dei tre attuali modelli della gamma.

La GTS se ne va per prima

La prima a lasciare la scena sarà la GTS, con la produzione destinata a chiudersi nel 2027. Nata nel 2019 come GT, gran turismo pensata come alternativa più spaziosa e confortevole alle supercar McLaren, rivale di Aston Martin DB12 e Ferrari Amalfi, è stata rinominata GTS nel 2024 dopo un aggiornamento che ne ha alzato la potenza e abbassato il peso. Oggi rappresenterebbe circa il 10% della produzione annua del marchio, l’equivalente di circa 300 esemplari.

La parabola dell’Artura

A sei anni dal lancio, seguirà la Artura, la prima ibrida plug-in di serie del marchio inglese. Il suo esordio non era stato dei più fortunati: ritardi nello sviluppo e la crisi globale dei semiconduttori ne avevano rallentato l’arrivo sul mercato. Una serie di interventi correttivi e aggiornamenti l’hanno però trasformata in una delle vetture più apprezzate e premiate della sua categoria, oltre che in un contributo di volume importante per il marchio. Secondo alcune indiscrezioni la sostituta della Artura potrebbe chiamarsi P34: un coupé con powertrain V6 biturbo ibrido da circa 1.085 Nm, più della Artura, con un prezzo di partenza indicativo attorno alle 230.000 sterline (circa 268.000 euro al cambio attuale), circa 30.000 sterline (35.000 euro) in più della Artura stessa.

E la 750S? È ancora ordinabile ma…

Il terzo modello della gamma core, la 750S, resta per ora regolarmente in produzione ed è ancora ordinabile. Ma la sua famiglia tecnica, quella nata con la 720S, ha quasi dieci anni di storia, e McLaren non ha ancora fissato una data di fine produzione. Un indizio arriva dal recente lancio della 788HS, edizione limitata e track-focused pensata come possibile “canto del cigno” della generazione, che lascia intendere una vita residua breve, difficilmente oltre il 2027.

FONTE: Autocar

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