McLaren W1 sbarca su Forza Horizon 6: quando arriva e come ottenerla

La nuova hypercar McLaren W1 si prepara a fare il suo esordio ufficiale su Forza Horizon 6, il celebre videogioco di corse firmato Microsoft per console Xbox e PC.

Non dovrai attendere molto per provarne le reazioni tra le curve: la vettura sarà disponibile in-game a partire dal 10 settembre. L'integrazione avviene all'interno dell'aggiornamento tematico intitolato British Automotive Series.

Per poterla sbloccare e guidare, dovrai essere in possesso del pacchetto di contenuti scaricabili Car Pass. Se sei già titolare di questo DLC, troverai la McLaren W1 direttamente aggiunta al tuo parco auto non appena effettuato l'aggiornamento.

L'arrivo della W1 consolida una presenza storicamente importante del marchio di Woking nel titolo automobilistico. All'interno del catalogo di gioco, la nuova arrivata viene inserita nella categoria dei veicoli di livello Legendary, andandosi ad affiancare a due pietre miliari della casa britannica come la McLaren F1 e la McLaren P1 (quest'ultima fu anche sulla copertina di Forza Motorsport 5 nel 2013).

Con questo nuovo ingresso salgono a 13 modelli le vetture McLaren che potrai possedere, personalizzare e guidare sul titolo targato Microsoft, affiancando l'Artura tra le proposte di attuale produzione.

Nel mondo reale la McLaren W1 si propone come l'erede diretta di F1 e P1, rappresentando la massima espressione della filosofia ingegneristica del marchio. Sviluppata puntando su un telaio ultraleggero, soluzioni aerodinamiche all'avanguardia e una potenza sensazionale, la vettura è pensata per offrire il massimo livello di connessione tra guidatore e macchina.

Nel mondo digitale di Forza Horizon 6 (ora in sconto del 15% su Steam), potrai saggiare l'eccellenza dinamica di questo bolide e verificare tu stesso come sia stata resa la reattività dell'assetto sulle strade virtuali.

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