McLaren prepara una supercar speciale con cambio manuale

McLaren sembra che si stia preparando a svelare qualcosa di speciale alla Monterey Car Week. Da un po' di tempo si parlava di una nuova supercar in arrivo che secondo una serie di indiscrezioni si dovrebbe chiamare ''P50''. Un teaser della casa automobilistica fornisce alcuni chiari indizi. Il primo è che la presentazione si terrà domani, 14 agosto. Il secondo è che questo nuovo modello molto speciale sarà dotato di un cambio manuale.

Cosa sappiamo?

Nel video teaser condiviso attraverso gli account social della casa automobilistica, si vede una McLaren M6GT, una versione stradale derivata dalla vettura da corsa Can-Am dell'azienda e una delle prime auto a portare il nome McLaren. Aveva un cambio manuale a cinque marce, sebbene il progetto si sia concluso dopo soli tre prototipi. Segue una citazione di Bruce McLaren e alla fine si vede una mano che aziona una leva del cambio. Il teaser mostra anche alcuni fotogrammi del nuovo modello che sembra riprendere alcuni elementi di design dalla M6GT, in particolare nella linea del tetto e nei passaruota posteriori.

Inspired by our legacy.

14 August

1300 BST#McLarenAutopic.twitter.com/9CYum0Dufe — McLaren Automotive (@McLarenAuto) August 12, 2026

Non rimane che pazientare ancora un po' per scoprire cosa esattamente McLaren ha deciso di presentare alla Monterey Car Week. Fortunatamente, lo scopriremo già domani 14 agosto. Alcune voci passate parlavano di una produzione in serie limitata della P50. In particolare si speculava di meno di 100 esemplari.

La grande domanda che rimane aperta è cosa intenda McLaren con ''manuale''. Si tratta davvero di un cambio manuale ''classico'' o un qualcosa di differente? Non possiamo non ricordare che di recente la Ferrari 12Cilindri Manuale ha introdotto una leva del cambio e un pedale della frizione, ma la sua trasmissione è ancora azionata elettronicamente.

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