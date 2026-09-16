McLaren investe 500 milioni di sterline e conferma il nuovo SUV

Si delinea il nuovo piano della McLaren dopo le indiscrezioni degli ultimi tempi. La casa automobilistica inglese investirà 500 milioni di sterline (circa 583 milioni di euro) per consolidare il proprio futuro nel Regno Unito. Grazie a questo investimento per espandere le proprie attività di produzione, ingegneria e operative, McLaren potrà accelerare lo sviluppo dei modelli di nuova generazione. Contestualmente arriva la conferma dell'arrivo di un SUV ad alte prestazioni su cui si specula da molto tempo.

Questo veicolo potrebbe avere una carrozzeria in fibra di carbonio e probabilmente darà origine ad altri modelli con motore anteriore in futuro.

Il nuovo piano

I fondi stanziati saranno utilizzati per sviluppare modelli futuri ed espandere le attività produttive di McLaren nel Regno Unito, principalmente con la costruzione di un secondo stabilimento di assemblaggio che andrà ad affiancare il McLaren Production Centre di Woking, che nel 2025 ha prodotto circa 2.000 vetture.

McLaren

L'azienda non ha rivelato dove sorgerà questo nuovo stabilimento, ma ha affermato che fa parte di un piano per ''garantire che la prossima generazione di auto McLaren Automotive venga costruita in Gran Bretagna'', incluso il tanto atteso SUV, che è in fase avanzata di progettazione in vista di un lancio entro il 2030.

Anche lo stabilimento principale di Woking verrà ampliato, così come l'impianto per la lavorazione della fibra di carbonio a Sheffield .

Complessivamente, si stima che i nuovi modelli, le operazioni di produzione e i programmi di sviluppo andranno a creare ''almeno'' 1.000 posti di lavoro diretti e indiretti entro il 2032, con altri 3.000 posti di lavoro aggiunti lungo tutta la catena di fornitura.

Un SUV in arrivo

McLaren è l'ultimo produttore di auto di lusso e sportive ''di massa'' a non offrire un SUV, avendo puntato fino a questo momento sulle supercar, mentre i marchi concorrenti hanno spinto per maggiori volumi negli ultimi anni con modelli a cinque porte e ad assetto rialzato, tra cui la Ferrari Purosangue, l'Aston Martin DBX e la Lamborghini Urus.

Adesso è quindi in arrivo anche un SUV targato McLaren che verosimilmente potrà disporre di un avanzato powertrain ibrido ad alte prestazioni. Parlare delle specifiche è comunque ancora troppo presto. Non rimane che attendere novità.

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