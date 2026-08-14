Lanzante 95-59, la tre posti ispirata alla McLaren F1 arriva a Monterey con più opzioni e aerodinamica

A Monterey Car Week 2026 la Lanzante 95-59 toglie i panni del concept e si presenta per la prima volta veste “production-intent”, l'ultimo passo prima dell'avvio della produzione vera e propria, previsto per l'inizio del 2027. Il preparatore britannico porta negli Stati Uniti la variante rossa standard della sua tre posti ispirata alla McLaren F1, accompagnata da alcune novità pensate per i pochi, facoltosi clienti interessati all'acquisto.

Dal concept di Goodwood alla produzione

Lanzante 95-59, il bozzetto del progetto

Il percorso della 95-59 verso la produzione è stato scandito da tappe precise. Lanzante ne svelò il design al Goodwood Festival of Speed nel luglio 2025, per poi mostrarne una prima unità negli Stati Uniti, in forma di concept, al Las Vegas Concours di fine 2025. Il mese scorso, sempre a Goodwood, la vettura è tornata protagonista guidata per la prima volta davanti a migliaia di spettatori.

La carrozzeria conserva l'impronta della McLaren 750S da cui deriva, ma gli interni raccontano una storia diversa. L'abitacolo, secondo quanto dichiarato da Lanzante, è stato completamente rivisto per accogliere la configurazione a tre posti che richiama da vicino quella della McLaren F1 originale. Il modello esposto al Quail mostra la monoscocca in fibra di carbonio a vista, impreziosita da inserti viola su plancia, sedili e volante. Il pilota siede al centro, soluzione che ha permesso a Lanzante di trasformare lo schermo digitale centrale nel vero e proprio quadro strumenti dell'auto, un dettaglio tecnico che sottolinea quanto il layout derivi da scelte funzionali più che estetiche.

Il legame con Le Mans

Il nome 95-59 racconta da solo l'origine del progetto. Lanzante vinse la 24 Ore di Le Mans nel 1995 con la McLaren F1 GTR numero 59, portata al successo da Yannick Dalmas, Masanori Sekiya e JJ Lehto. Fu quella vittoria a consacrare l'officina britannica come punto di riferimento per l'assistenza e la trasformazione stradale delle McLaren da competizione. Non è un caso che il trentennale di quella vittoria sia stato celebrato anche dalla stessa McLaren, con l'edizione speciale 750S Le Mans, prodotta in appena 50 esemplari e dotata di un pacchetto aerodinamico dedicato.

Motore e meccanica

Lanzante 95-59 alla Monterey Car Week

Nella Lanzante 95-59 lavora lo stesso propulsore che equipaggia la McLaren 750S, un V8 biturbo da 4,0 litri posizionato centralmente, alle spalle dell'abitacolo, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti. Lanzante dichiara di aver portato la potenza dai 740 CV della 750S di serie a oltre 862 CV (634 kW), un incremento ottenuto attraverso una ricalibrazione del sistema di gestione motore. La coppia massima, secondo i dati diffusi da Lanzante, si attesta a 880 Nm.

Con il pacchetto alleggerito LM30, che introduce componenti in titanio e cerchi in lega forgiata più leggeri, la vettura raggiunge un peso di 1.250 kg, per un rapporto peso-potenza dichiarato di circa 710 CV per tonnellata, valore da vera hypercar.

Il pacchetto aerodinamico e le nuove opzioni

La novità principale confermata in vista del debutto al Quail riguarda un pacchetto ad alto carico aerodinamico, ora ordinabile in esclusiva dai clienti. Il kit aggiunge un grande alettone posteriore fisso e una presa d'aria integrata nel tetto. Lanzante lo descrive come un richiamo diretto al pacchetto aerodinamico riservato, ai tempi, ai soli proprietari della McLaren F1 di serie, e sostiene che l'aggiunta dà alla 95-59 «una postura più aggressiva e volitiva» rispetto alla versione standard. Mancano ancora i dati prestazionali del kit, come il carico aerodinamico generato. A completare il quadro delle personalizzazioni arriva un nuovo cerchio centerlock a cinque razze, che si affianca all'ampia gamma di colori carrozzeria, ai materiali per gli interni forniti da Loro Piana e, appunto, al pacchetto LM30. Le nuove opzioni sono ordinabili da subito, ma verranno montate solo sugli esemplari con le allocazioni di produzione più avanzate.

Un progetto per pochissimi

La produzione della 95-59 resterà limitata a 59 esemplari, numero scelto non a caso per richiamare la McLaren F1 GTR vincitrice a Le Mans. Il prezzo di partenza sarebbe di circa 1,3 milioni di dollari (circa 1,13 milioni di euro). Per la vettura in versione di produzione non è stato invece comunicato un prezzo definitivo, che secondo le prime stime della stampa statunitense supererebbe abbondantemente il milione di dollari.

FONTE: CarBuzz

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